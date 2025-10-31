घाटी में एक नवंबर से कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल शुरू, रजा मुराद-रंजीत कपूर समेत कई कलाकार होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी एक विशाल फिल्म महोत्सव के लिए बिल्कुल तैयार है और कल यानी शनिवार पहली नवंबर से 7 नवंबर तक कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के नाम से यह फिल्म महोत्सव अपने पांचवें संस्करण के साथ श्रीनगर के टैगोर हॉल में होने जा रहा है। अपने पिछले चार संस्करणों की सफलता के बाद यह महोत्सव स्थानीय फिल्म निर्माताओं को अंततराष्ट्रीय मंच पर प्रमोट करते हुए घाटी में वर्ल्ड-क्लास सिनेमा लाना जारी रखे हुए हैं।

बता दें कि कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के पिछले संस्करण को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जिसमें हजारों सिनेमा व फिल्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया था। वहीं उस महोस्तव को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से भी काफी कवरेज मिला था। शुरू से ही इस फेस्टिवल को यूएसए, इटली, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की और अफगानिस्तान सहित 15 से ज़्यादा देशों से 460 से ज़्यादा फिल्में मिली हैं।

अब तक भारत और विदेश की 30 फिल्मों को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एंट्रीज में कई भाषाओं की फिल्में शामिल हैं- बंगाली, मलयालम और पंजाबी से लेकर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी तक- जो देश की समृद्ध सिनेमाई विरासत को दिखाती हैं।

संबंधित अधिकरियों के अनुसार, इस वर्ष के संस्करण में पहले ही 110 फिल्मों की एंट्री मिल चुकी है, जिसमें से 90 कॉम्पिटिशन कैटेगरी में हैं और 20 नॉन-कॉम्पिटिशन कैटेगरी में हैं। इन फिल्मों में बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, ईरान, नेपाल, फिलिस्तीन, श्रीलंका और यूएई के साथ-साथ देश के कई क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। इस साल के महोत्सव का मुख्य फोकस घाटी में शूट की गई फिल्मों पर होगा, जिसका मकसद इस क्षेत्र की सिनेमाई क्षमता और सुंदर नज़ारों को दिखाना है।

महोत्सव में चार चांद लगाने के लिए कई जाने-माने बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जिनमें रज़ा मुराद, रंजीत कपूर, जयति भाटिया, मधुर भंडारकर, शिशिर शर्मा, ललित परिमू, सलीम आरिफ, लुबना सलीम और सुनीत टंडन शामिल हैं। आयोजकों ने नाना पाटेकर, आदिल हुसैन, विजय राज, हुमा कुरैशी और विधु विनोद चोपड़ा जैसे अन्य प्रमुख नामों को भी आमंत्रित किया है।