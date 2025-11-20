कश्मीर में अगले महीने से शुरू होंगी नर्सरी से आठवीं तक की छुट्टियां, शिक्षा मंत्री का एलान

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि मौजूदा ठंड के कारण कश्मीर संभाग में नर्सरी से मिडिल स्तर तक की कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि विभाग ने पहले ही स्थिति की समीक्षा कर ली है।

उन्होंने कहा, हमने इस संबंध में एक बैठक की है और नर्सरी से मिडिल कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगे।' अभिभावकों और स्कूलों द्वारा किताबों और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को लेकर उठाई गई चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मामले का भी समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इस सिलसिले मं एक बैठक हो चुकी है और आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए विभाग शैक्षणिक कैलेंडर पर कड़ी नज़र रख रहा है।