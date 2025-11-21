कश्मीर में सर्दियों के लिए राशन और एलपीजी की कैसी है व्यवस्था, एफसीएससीए ने बताया सबकुछ

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएससीए) विभाग कश्मीर ने कहा कि घाटी सर्दियों के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी जिलों में राशन और एलपीजी की डंपिंग का काम पूरा हो चुका है। एफसीएससीए कश्मीर की उप-निदेशक अर्जुमंद याकूब ने कहा कि विभाग की सर्दियों की तैयारी योजना के तहत, घाटी में चार महीने का राशन स्काट पहले ही डंप कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, हमने 31 नवंबर की समय सीमा तय की थी, लेकिन इस साल हम समय से पहले ही स्टाक जमा कर रहे हैं। सभी जिलों में चार महीने का राशन पहले ही डंप कर दिया गया है।अर्जुमंद ने बताया कि सर्दियों की ज़रूरतों के हिसाब से सीमावर्ती और दूर-दराज के इलाकों में एलपीजी का स्टॉक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'बांदीपोरा, गुरेज, कुपवाड़ा, तंगदार और माछिल जैसे इलाकों में डंपिंग की प्रक्रिया जारी है और सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।उप निदेशक ने बताया कि पूरे कश्मीर में 893 डंपिंग स्टेशन हैं जहाँ बर्फबारी और सड़कें बंद होने के दौरान निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सर्दियों का स्टॉक रखा गया है।