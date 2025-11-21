Language
    कश्मीर में सर्दियों के लिए राशन और एलपीजी की कैसी है व्यवस्था, एफसीएससीए ने बताया सबकुछ

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    एफसीएससीए कश्मीर ने घोषणा की है कि घाटी सर्दियों के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी जिलों में राशन और एलपीजी का पर्याप्त भंडारण किया गया है। चार महीने का राशन पहले ही जमा कर दिया गया है, और दूर-दराज के इलाकों में एलपीजी का स्टॉक किया जा रहा है। 893 डंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, और जिला अधिकारी चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं।

    कश्मीर में सर्दियों के लिए राशन और एलपीजी की कैसी है व्यवस्था (File Photo)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएससीए) विभाग कश्मीर ने कहा कि घाटी सर्दियों के लिए पूरी तरह तैयार है और सभी जिलों में राशन और एलपीजी की डंपिंग का काम पूरा हो चुका है। एफसीएससीए कश्मीर की उप-निदेशक अर्जुमंद याकूब ने कहा कि विभाग की सर्दियों की तैयारी योजना के तहत, घाटी में चार महीने का राशन स्काट पहले ही डंप कर दिया गया है।

    उन्होंने कहा, हमने 31 नवंबर की समय सीमा तय की थी, लेकिन इस साल हम समय से पहले ही स्टाक जमा कर रहे हैं। सभी जिलों में चार महीने का राशन पहले ही डंप कर दिया गया है।अर्जुमंद ने बताया कि सर्दियों की ज़रूरतों के हिसाब से सीमावर्ती और दूर-दराज के इलाकों में एलपीजी का स्टॉक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'बांदीपोरा, गुरेज, कुपवाड़ा, तंगदार और माछिल जैसे इलाकों में डंपिंग की प्रक्रिया जारी है और सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।उप निदेशक ने बताया कि पूरे कश्मीर में 893 डंपिंग स्टेशन हैं जहाँ बर्फबारी और सड़कें बंद होने के दौरान निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सर्दियों का स्टॉक रखा गया है।

    उन्होंने कहा, हमारी सर्दियों की तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और जनता को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िला अधिकारी चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते हैं और राशन या रसोई गैस से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना करने वाले लोग सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं