    कश्मीर में बंदे भारत ट्रेन सेवा के बाद बढ़ी परेशानी, लोकल ट्रेनों की देरी से यात्री परेशान

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    कश्मीर में बंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि लोकल ट्रेनों के समय में देरी हो रही है। इससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है और वे नाराज हैं। उनका कहना है कि बंदे भारत अच्छी है, लेकिन लोकल ट्रेनों को भी समय पर चलाना ज़रूरी है।

    समय पर ट्रेन न चलने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में कई हफ़्तों से रेल सेवाएं निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं जिससे नियमित यात्री, छात्र और दफ़्तर जाने वाले लोग परेशान हैं। अकसर 30-45 मिनट देरी से चल रही ट्रेनों ने दिनचर्या को बाधित कर दिया है।

    कई लोगों को वैकल्पिक परिवहन की तलाश करनी पड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि रेल से यात्रा करना सुविधाजनक है लेकिन निर्धारित समय पर रेल के न चलने से अब यह सेवा उनकी परेशानियों का कारण बन गई हैं। 

    बडगाम से सोपोर आने-जाने वाले एक दैनक यात्री रईस यूसुफ ने कहा, मैं एक नियमित यात्री हूं। इस महीने की शुरुआत से ही सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

    बारामूला से हमारी 3:30 बजे वाली ट्रेन अब लगभग 4:45 या उससे भी देर से चलती है और उसकी गति बहुत धीमी है। एक और नियमित यात्री मुतीन जहूर ने भी ऐसी ही चिंता व्यक्त की। मुतीन ने कहा, यह पिछले तीन हफ़्तों से चल रहा है। देरी एक आम समस्या बन गई है। 

    छात्रों की पढ़ाई पर पड़ा प्रभाव, बढ़ा खर्च

    इस समस्या का ख़ास तौर पर उन छात्रों पर प्रभाव पड़ा है जो अपने स्कूल व कालेज जाने के लिए ट्रेनों पर निर्भर हैं। माज़हमा की एक छात्रा आलिमा जावेद ने कहा, मैं बारामूला मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हू। टाइम पर पहुंचूंगी तो तभी सारी कक्षाएं एटेंड कर पाऊंंगी। लेकिन चूंकि ट्रेनें लगातार देरी से आ रही हैं, एेसे में मेरी कई कलासेज छूट रही हैं। एेेसे में अब मैं लोकल ट्रैफिक से ही यात्रा करती हूं। हालांकि इससे मुझे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है।आलिमा ने कहा, मैं अधिकारियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का अनुरोध करती हूं। 

    वंदे भारत ट्रेन सेवा आने के बाद शुरू हुई समस्या

    कई यात्रियों का मानना है कि यह समस्या श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन सेवा आने के बाद शुरू हुई। एक यात्री मोहम्मद अशरफ ने कहा, वंदे भारत ट्रेन की अपनी अहमियत(प्राथमिक्ता) है, लेकिन हम जैसे रोज़मर्रा के यात्रियों के लिए लोकल ट्रेनें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। अब अगर यह ट्रेनें सही टाइम पर न चले तो आप समझ ही सकते हैं कि हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी।

    तकनीकी समस्याओं के कारण ट्रेनें देरी से चल रही

    इस मामले को लेकर संपर्क करने पर संबंधित अधिकारियों ने कहा कि देरी तकनीकी समस्याओं के कारण हुई है। उन्होंने कहा, इंजन में कुछ खराबी के कारण देरी हुई है। हम इस समस्या को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और इसे काफी हद तक हल कर लिया है।