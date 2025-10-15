Language
    सर्दियां शुरू होते ही कश्मीर घाटी में बढ़ी बिजली की खपत, केपीडीसीएल ने कहा- 'जरूरत पड़ी तो करेंगे लोडशेडिंग'

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    कश्मीर घाटी में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही बिजली की खपत बढ़ गई है। केपीडीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि अगर मांग और आपूर्ति में संतुलन नहीं रहा, तो लोडशेडिंग की जा सकती है। बढ़ती ठंड के कारण हीटिंग उपकरणों के इस्तेमाल से बिजली की मांग में इजाफा हुआ है। 

    केपीडीसीएल बिजली आपूर्ति सामान्य रखने की कोशिश कर रहा है और लोगों से संयम बरतने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। घाटी में ठंड बढ़ने के साथ ही, बिजली की मांग पिछले दो हफ़्तों में लगभग 200 मेगावाट बढ़ गई है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान खपत लगभग 1523 मेगावाट है, जो एक हफ़्ते पहले दर्ज की गई 1300 मेगावाट से ज़्यादा है।

    केपीडीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'तापमान में गिरावट से कश्मीर में बिजली की मांग बढ़ जाती है। हालांकि अभी मौसम की शुरुआत है, लेकिन मांग पहले ही बढ़ गई है। सर्दियों के दौरान, बिजली की मांग अक्सर 2000 मेगावाट से ज़्यादा हो जाती है, जिस समय केपीडीसीएल निर्धारित कटौती की घोषणा करता है।

    इस सर्दी में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे

    पिछले हफ्ते, केपीडीसीएल के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद शाह ने कहा कि निगम खपत में मौसमी उछाल को संभालने के लिए पहले से कहीं बेहतर तैयार है। हम पिछले साल की तुलना में इस सर्दी में बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

    कस्बों से लेकर शहरों तक नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए व्यापक काम किया गया है, जिसमें केबल सिस्टम को अपग्रेड करना और स्मार्ट मीटर लगाना शामिल है। शाह ने कहा, हमें अपने उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवा प्रदान करने की उम्मीद है।

    रुक-रुक कर बिजली कटौती हो रही

    नीति आयोग के अनुसार, बढ़ते सेक्टर घाटे के दावों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर ने कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे में भारी गिरावट दर्ज की है, जो 2019-20 में 62.3 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 40.5 प्रतिशत हो गया है।यह सुधार केपीडीसीएल और जम्मू पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है, लेकिन सीमित विद्युत आवंटन के कारण रुक-रुक कर बिजली कटौती हो रही है।

    विद्युत उत्पादन घटकर 250 मेगावाट रह गया

    विद्युत विकास विभाग के अधिकारी ने कहा, यह विडंबना है कि घाटे में कमी के बावजूद, कम बिजली खरीद से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन मिलने के बजाय उन्हें दंडित किया जा रहा है। सर्दियों के महीनों में अपर्याप्त वर्षा के कारण जल स्तर कम होने के कारण स्थानीय जल विद्युत उत्पादन घटकर लगभग 250 मेगावाट रह गया है, जो 1140 मेगावाट की स्थापित क्षमता से 65 प्रतिशत से भी अधिक कम है।

    जम्मू-कश्मीर की कुल स्थापित क्षमता 3500 मेगावाट है, जिसमें बगलिहार (900 मेगावाट), लोअर झेलम (110 मेगावाट) और अपर सिंध (110 मेगावाट) जैसी राज्य परियोजनाएं और सलाल, दुल-हस्ती, उरी और किशनगंगा (2300 मेगावाट) जैसी केंद्रीय परियोजनाएँ शामिल हैं।

    सावधानीपूर्वक लोड प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा

    पीडीडी अधिकारी ने कहा, सर्दियों के दौरान, केंद्रीय और राज्य दोनों क्षेत्रों के बिजलीघर अपनी निर्धारित क्षमता 3500 मेगावाट के मुकाबले अधिकतम 600 मेगावाट बिजली ही पैदा करते हैं। अधिकतम मांग 3200 मेगावाट तक पहुँचने की उम्मीद के साथ, अकेले जलविद्युत उत्पादन घाटी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। आने वाले हफ़्तों में निर्धारित कटौती और सावधानीपूर्वक लोड प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा।

    केपीडीसीएल में किसी भी रुकावट से निपटने के लिए आपातकालीन टीमें चौबीसों घंटे तैयार रहती हैं। पिछले साल की तुलना में आपूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और हम सर्दियों की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा, ज़रूरत पड़ने पर, हम लोड को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए पहले से ही निर्धारित कटौती की घोषणा करेंगे।'