    कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आपत्तिजनक पोस्टरों के साथ दो ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:59 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां आपत्तिजनक पोस्टरों के साथ की गई है ...और पढ़ें

    सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये गिरफ्तारियां क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मददगार होंगी।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हीरपोरा इलाके में रात के ऑपरेशन के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से आपत्तिजनक पोस्टर बरामद हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति आतंकवादियों के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते थे।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि हीरपोरा पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने रात के समय हीरपोरा गांव से दोनों को गिरफ्तार किया। सूत्रों ने बताया कि बाद में तलाशी के दौरान पोस्टर बरामद हुए, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।

     

    इसके अनुसार, हीरपोरा पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट (UAPA) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि पूछताछ के आधार पर और गिरफ्तारियों होने की संभावना है।

     

    पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों की पहचान कुलगाम जिले के यारिखा निवासी अहसान अहमद वागे पुत्र मोहम्मद शफी वागे और कुलगाम जिले के लासियो बोनपोरा के रहने वाले राहिल अहमद भट पुत्र मोहम्मद अमीन भट के रूप में हुई है।