'कश्मीर केे पहाड़ी और जोखिम भरे मार्गों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें', ट्रैफिक पुलिस ने दी सलाह
श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीर के पहाड़ी और जोखिम भरे मार्गों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। यात्रियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में 20 दिसंबर से संभावित बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी को देखते हुए, ग्रामीण कश्मीर यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और यात्रियों से विशेष रूप से पहाड़ी और जोखिम भरे सड़क मार्गों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए एक सलाह जारी की है।
कश्मीर ग्रामीण यातायात पुलिस ने सलाह दी है कि पहाड़ी सड़कों पर आवागमन केवल निर्धारित समय सीमा और जम्मू-कश्मीर यातायात मुख्यालय द्वारा जारी दैनिक यातायात सलाह के अनुसार ही अनुमत होगा। वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष (टीपीसीआर) से सड़क की स्थिति और यात्रा समय की पुष्टि कर लें।
सफर के दौरान इन बातों का रखें पूरा ध्यान
इस सलाह में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि खराब मौसम में पहाड़ी सड़कों पर वाहनों के खराब होने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चालकों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों में फिसलन रोधी चेन लगी हों, पर्याप्त ईंधन हो और बैटरी, हेडलाइट और वाइपर जैसे आवश्यक पुर्जे ठीक से काम कर रहे हों।
इसमें कहा गया है कि वाहन की फिटनेस से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वाहन चालकों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया गया है, जिसमें सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, निर्धारित गति सीमा का पालन करना, फिसलन भरी सड़कों पर ओवरटेकिंग से बचना, सड़क किनारे पार्किंग से बचना और लेन अनुशासन सुनिश्चित करना शामिल है, खासकर कोहरे की स्थिति के दौरान ऐसा करने से परहेज की सलाह दी गई है।
वाणिज्यिक वाहन चालकों को ओवरलोडिंग, अधिक ऊंचाई और लटकते हुए वाहनों के प्रति आगाह किया गया है, क्योंकि ऐसे उल्लंघन अक्सर दुर्घटनाओं और जानलेवा दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सलाह में यह भी सुझाव दिया गया है कि खराब मौसम के दौरान यात्राएं केवल दिन के उजाले में ही की जानी चाहिए और भीड़भाड़ से बचने के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग किया जाना चाहिए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।