कश्मीर में शुरू होने वाली है स्नोफॉल, सुरक्षा तैयारियो को लेकर अधिकारियों ने की रिव्यू मीटिंग
कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने वाली है, जिसके मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा बैठक की। आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रहने और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को समन्वय में काम करने के लिए कहा गया है।
जागरण संवाददाता, रामबन। सर्दी की शुरुआत और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में संभावित हिमपात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए डोडा–किश्तवाड़–रामबन (डीकेआर) रेंज के डीआइजी श्रीधर पाटिल ने जिला पुलिस कार्यालय रामबन में अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की।
इसमें जिले की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, आगामी महीनों की सुरक्षा रणनीति और विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट्स पर की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। डीआइजी ने सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना की और सर्दियों से पहले अधिक चौकसी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
बर्फबारी से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन
उन्होंने विशेष रूप से सर्दियों की सुरक्षा रणनीति पर जोर देते हुए कहा कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों और ढोकों की गहन जांच अनिवार्य है। बर्फबारी से पहले और बाद में इन क्षेत्रों में पूरी तरह से दबदबा बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि को समय पर रोका जा सके। बैठक में जिले के महत्वपूर्ण ढांचों, संवेदनशील ठिकानों और सुरक्षा आडिट की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।