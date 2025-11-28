कश्मीर में शुरू होने वाली है स्नोफॉल, सुरक्षा तैयारियो को लेकर अधिकारियों ने की रिव्यू मीटिंग

जागरण संवाददाता, रामबन। सर्दी की शुरुआत और ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में संभावित हिमपात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए डोडा–किश्तवाड़–रामबन (डीकेआर) रेंज के डीआइजी श्रीधर पाटिल ने जिला पुलिस कार्यालय रामबन में अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की।

इसमें जिले की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, आगामी महीनों की सुरक्षा रणनीति और विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट्स पर की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। डीआइजी ने सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना की और सर्दियों से पहले अधिक चौकसी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।