बर्फबारी का आनंद लेना है तो दिसंबर में पहुंचे कश्मीर, मौसम विभाग ने माह के दूसरे हफ्ते बर्फ पड़ने की जताई संभावना

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो कश्मीर आने का प्रोग्राम बना लें। घाटी में दिसंबर के दूसरे हफ़्ते में इस मौसम की पहली महत्वपूर्ण बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर शहर और अन्य मैदानी इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम वैज्ञानियों के का कहना है कि दिसंबर के मध्य से महीने के अंत तक दो से तीन पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर को प्रभावित कर सकते हैं, हालांकि पूर्वानुमान में बदलाव संभव है। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड की लहर तेज हो गई है, जिससे तापमान नए निचले स्तर पर पहुंच गया है। श्रीनगर शहर में तापमान –3.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात थी।

अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा ठंड और आगामी मौसमी प्रणालियों के संयोजन से पूरे कश्मीर में पूरी तरह से सर्दी का मौसम शुरू होने का संकेत मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले विक्षोभों के कारण खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में व्यापक बर्फबारी होने की संभावना है। इन प्रणालियों के तीव्र होने पर निचले इलाकों में भी बर्फबारी होने की संभावना है।

बता देते हैं कि मौजूदा मौसम में अभी तक गुलर्मग समेत घाटी के ऊंचाई वाली क्षेत्रों कई बार हलकी से मध्य स्तर की र्बफबारी हुई है। अलबत्ता श्रीनगर समेत घाटी के निचले इलाकों में अभी तक र्बफ ने अपने र्दशन नही कराए हैं। यहां यह बताना भी असंगत नही होगा कि अगले महीने 21 दिसंबर से घाटी में र्सदियों का सब से ठंडा व क्रूर दौर 40 दिवसीय चिलेकलां शुूरू हो रहा है।

वहीं दक्षिण और उत्तरी कश्मीर के कई ज़िलों में बर्फबारी और भी ज़्यादा थी। शोपियां घाटी में –6.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, इसके ठीक बाद बारामूला का स्थान रहा जहां न्यूनतम तापमान –5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, और पुलवामा में –5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मशहूर टूरिस्ट जगहों पर भी तापमान शून्य से नीचे चला गया, पहलगाम में –4.6 डिग्री सेल्सियस और गुलमर्ग में 0.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर में तापमान तेज़ी से नीचे जा रहा है, बडगाम में –4.2 डिग्री, बांडीपोरा में – 4.2 डिग्री, गांदरबल में–2.8 डिग्री और सोनमर्ग में –3.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सभी जगह जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाली जगहों पर ठंड ज़्यादा है। खासकर ज़ोजिला पास पर, जहां बहुत ज़्यादा –16.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

जम्मू इलाके में हालांकि हालात काफ़ी बेहतर हैं लेकिन जहां के भी कई इलाकों में पारे में काफ़ी गिरावट देखी गई। बनिहाल में –0.7 डिग्री सेल्सियस, भद्रवाह में 0.5 डिग्री के आस-पास और राजौरी में 2.6 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं जम्मू शहर की बात करें तो यहां 8.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।