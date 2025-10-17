Language
    जम्मू-कश्मीर: बडगाम में निजी स्कूल के कर्मचारी पर नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बडगाम में एक निजी स्कूल के कर्मचारी को नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। 

    स्कूल प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में एक स्कूल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।

    जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि बीरवाह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले स्कूल के एक कर्मचारी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर मारपीट और छेड़छाड़ की।

    एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि शिकायत के बाद बीरवाह पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आवश्यक चिकित्सीय-कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

