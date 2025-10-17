जम्मू-कश्मीर: बडगाम में निजी स्कूल के कर्मचारी पर नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के एक निजी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप में एक स्कूल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है।



जानकारी के अनुसार, पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि बीरवाह पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले स्कूल के एक कर्मचारी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ कथित तौर पर मारपीट और छेड़छाड़ की।



एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि शिकायत के बाद बीरवाह पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आवश्यक चिकित्सीय-कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।