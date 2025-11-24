कश्मीर में दो दर्दनाक सड़क हादसों में दो की गई जान, दो घायल; मरने वालों में बिहार निवासी भी शामिल

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पहला हादसा कुपवाड़ा के ड्रगमुल्ला में हुआ, जहां एक अनजान गाड़ी ने तीन स्थानीय लोगों को टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। घायलों का ईलाज एसडीएच कुपवाड़ा में चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं दूसरा हादसा रविवार देर रात श्रीनगर के नौगाम बाईपास पर हुआ, जहां एक गाड़ी की चपेट में आने से बिहार निवासी सुखाड़ी रावत (45) की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज सोमवार कुपवाड़ा के ध्रगमुल्ला में एक अनजान गाड़ी ने तीन लोकल लोगों को टक्कर मार दी। इसमें फैजान अहमद बाबा (25) पुत्र मोहम्मद अशरफ बाबा की मौत हो गई जबकि मंजूर अहमद डार पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन डार और असरार अहमद शाह पुत्र मोहम्मद शफी शाह दोनों निवासी चेकी ध्रगमुल्ला घायल हैं।

स्थानीय लोगों व पुलिस की सहायता से तीनों को इलाज के लिए उपजिला अस्पताल कुपवाड़ा ले जाया गया परंतु डॉक्टरों ने फैजान को मृत लाया घोषित कर दिया । बाकी दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच, रविवार देर रात नौगाम बाईपास पर पीक्स ऑटोमोबाइल्स के नजदीक एक गाड़ी की चपेट में आने से बिहार के एक 45 साल के आदमी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था।