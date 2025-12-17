Language
    कश्मीर बिजली निगम कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन, जेकेटीईएफ ने दी चेतावनी

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में कश्मीर बिजली निगम के कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान न होने पर जेकेटीईएफ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि अगर कर्मच ...और पढ़ें

    संघ ने चेतावनी दी कि अगर आंदोलन होता है तो इससे बिजली आपूर्ति में व्यवधान हो सकता है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर तकनीकी कर्मचारी संघ (जेकेटीईएफ), विद्युत विकास विभाग ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से कश्मीर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (केपीडीसीएल) के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित रोजगार संबंधी शिकायतों में फौरन हस्तक्षेप करने की अपील की है।

    संघ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बार-बार निवेदन के बावजूद, केपीडीसीएल कर्मचारियों के कई वास्तविक सेवा-संबंधी मुद्दे मुख्य अभियंता-सह-प्रबंध निदेशक के कार्यालय में महीनों से अनसुलझे पड़े हैं। संघ ने कहा कि लंबे समय से चल रही और अस्पष्ट देरी के कारण कर्मचारियों में व्यापक असंतोष और मनोबल में गिरावट आई है, जिससे उनके सेवा अधिकार, मनोबल और करियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

    संघ ने कहा कि लंबित मामले पूरी तरह से प्रशासनिक प्रकृति के हैं और संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और क्षमता के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते असंतोष की चेतावनी देते हुए, संघ ने सूचित किया कि केपीडीसीएल के कर्मचारी आगामी सोमवार को मुख्य अभियंता-सह-प्रबंध निदेशक के कार्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होकर अपनी वैध मांगों के शीघ्र निवारण के लिए दबाव बनाएंl

    संघ ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह केपीडीसीएल कर्मचारियों के रोजगार संबंधी सभी लंबित मामलों का तत्काल निपटारा सुनिश्चित करे।