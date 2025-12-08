कश्मीर में अब सामने आया पोल्ट्री स्कैंडल, हेल्दी सर्टिफिकेट के साथ 2700 मुर्गियों वाले ट्रक में मिले 119 मरे मुर्गे

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के लोग अभी फ्रोजन मीट मामले को भूल भी नहीं पाए हैं कि अब पोल्ट्री स्कैंडल ने लोगों को सकते में डाल दिया है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद जनता यह आरोप लगा रही है कि लाइवस्टॉक इंडस्ट्री और फूड सप्लाई मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में कथित मिलीभगत लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है।

एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट के सभी 2700 मुर्गियों को जिंदा और हेल्दी बताने वाला सर्टिफिकेट जारी करने के कुछ ही घंटों बाद पोल्ट्री से भरे एक ट्रक में 119 मरे हुए पोल्ट्री पक्षी मिले। इस घटना को गत रविवार दोपहर एक एनिमल राइट्स ग्रुप ने सामने लाया।

हद तो यह है कि मुर्गियों की संदिग्ध खेप ले जा रहे ट्रक को ज़िग-लोअर मुंडा, काज़ीगुंड, अनंतनाग में मौजूद एनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट लाइवस्टॉक चेक पोस्ट और क्वारंटाइन सेंटर से हरी झंडी मिली थी। सर्टिफिकेट पर चेक पोस्ट पर मौजूद वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के साइन हैं। उसमें लिखा है कि इंस्पेक्ट किए गए 2700 पक्षियों का स्टॉक “हेल्दी” है। इसमें कहा गया है कि इंस्पेक्शन के दौरान कोई मरा हुआ पक्षी और कोई बीमार पक्षी नहीं मिला।

ट्रक की जांच करने पर मिलीभगत का हुआ खुलासा सर्टिफिकेट में आगे लिखा है कि इंस्पेक्शन के बाद डिपार्टमेंट ने “2700 हेल्दी पक्षियों को कश्मीर ले जाने की इजाज़त दी, जिनमें किसी भी तरह की बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे”। चेक पोस्ट से गुजरने के कुछ घंटों बाद ही एनिमल रेस्क्यू कश्मीर (ARK), जो एक एनिमल राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन है, ने इत्तेफाक से देखा और ट्रक को अलूची बाग बंड के पास रोका है।

एनिमल रेस्क्यू कश्मीर के डायरेक्टर दाऊद मुहम्मद ने कहा, “जब हमने बीमार पक्षियों के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और हमें एनिमल हसबैंडरी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट दिखाया। फिर हमने ट्रक की जांच की और बहुत सारे मरे हुए पक्षी मिले।”

उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट को अलर्ट किया और एनिमल हसबैंडरी डिपार्टमेंट से भी कॉन्टैक्ट किया ताकि ले जाए जा रहे मरे हुए पोल्ट्री स्टॉक में दखल दिया जा सके। डॉ. मुहम्मद अशरफ डार, जो चेकपोस्ट के इंचार्ज और लिवर फ़्लू ऑफ़िसर कश्मीर हैं, ने कहा कि जब डिपार्टमेंट ने स्टॉक चेक किया, तो “कोई मरा हुआ पक्षी नहीं था।”।

श्रीनगर के बटमालू जा रहा था ट्रक उन्होंने कहा कि कंसाइनमेंट पुलवामा के लिए था लेकिन पुलवामा में डीलर ने स्टॉक लेने से “मना कर दिया”। डॉ. डार ने कहा, “ट्रक को पुलवामा से श्रीनगर के बटमालू भेजा गया था और अनलोडिंग में कुछ घंटे की देरी हुई जिससे मौत हो सकती थी।” “यह बिल्कुल आम बात है।”

बाद में उन्होंने कहा, मरे हुए पक्षियों वाले ट्रक को काज़ीगुंड में वापस आते समय पकड़ लिया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए सैंपल लिए गए। डॉ. डार ने कहा कि लगता है पक्षी भूख और हाइपोथर्मिया से मरे। एनिमल हस्बैंड्री से जारी सर्टिफिकेट की बारीकी से जांच करने पर शक और बढ़ गया। कंसाइनमेंट बिना रसीद के था और पोल्ट्री पक्षियों को कहा से लाया जा रहा है, के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। रसीद पर सिर्फ़ ‘पंजाब’ शब्द का जिक्र है।