    कश्मीर पुलिस की को मिली बड़ी सफलता, चोरी के दो मामले सुलझाए, दो आरोपी पकड़े

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चोरी के दो मामलों का खुलासा किया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायतों के बाद, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, संदिग्धों की पहचान की और उन्हें पकड़ लिया। चोरी का सामान बरामद हुआ है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। 

    पुलिस ने अपराध रोकने के लिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने सोपोर में चोरी के दो मामले सुलझाए हैं। उन्होंने इस अपराध में शामिल दो आरोपियों को भी पकड़ा है और उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। 

    पुलिस स्टेशन बोमई में नाथीपोरा के रहने वाले अब्दुल रशीद मीर ने यह शिकायत दर्ज कराई की उसकी दुकान (अल-फजर डिपार्टमेंटल स्टोर) से सामान चोरी हुअा है। पुलिस ने चोरी की इस वारदात का तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। 

    जांच के दौरान इलाके के कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसी दौरान 29 नवंबर 2025 को पुलिस स्टेशन में एक संदिग्ध व्यक्ति गुलाम मोहम्मद लोन पुत्र अब्दुल जब्बार लोन निवासी याहामा हंदवाड़ा को पूछताछ के लिए लाया गया।

    आरोपी ने अपराध में शामिल होने की बात कबूल की और बताया कि चोरी का सामान नाथीपोरा में नदी के पास एक बाग में छिपाया हुआ है। इस खुलासे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी का सारा सामान बरामद किया। 

    12 घंटों में नकदी समेत चोर पकड़ा

    इसके अलावा पुलिस पोस्ट बस स्टैंड में भी बेकरी की दुकान में नकदी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई। यह शिकायत सर सैयद आबाद के रहने वाले गुलाम मोहम्मद कंजवाल ने की थी।

    मामला दर्ज करने के बाद जांच को बढ़ाते हुए पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के अंदर ही आरोपी शकीर सादिक भट को पकड़ लिया।

    उसे उपजिला अस्पताल सोपोर से ढूंढकर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने जुर्म में शामिल होने की बात कबूल की और चोरी हुए नकद की बरामदगी भी उससे हुई।

     

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तेजी से जांच, समय पर कार्रवाई और जनता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना वादा दोहराया। दोनों मामलों में आगे की जांच चल रही है।