    कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शोपियां में एक किलोग्राम से ज्यादा चरस बरामद, आरोपी गिरफ्तार

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने शोपियां में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलोग्राम से अधिक चरस बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। 

    पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां इलाके में पुलिस ने ज़ैनापोरा स्थित एक रिहायशी घर से एक किलोग्राम से ज़्यादा चरस बरामद की और अदालत द्वारा जारी तलाशी वारंट के तहत छापेमारी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

    गुप्त सूचना के आधार पर, ज़ैनापोरा पुलिस स्टेशन एनडीपीएस अधिनियम की एफआईआर संख्या 98/2025 के तहत मामला दर्ज किया और शोपियां के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत से तलाशी वारंट मांगा। अदालत की मंज़ूरी के बाद, ज़ैनापोरा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने, कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के साथ, ज़ैनापोरा के दरबाग निवासी ऐनुल उल हुदा डार के घर पर तलाशी अभियान चलाया।

    तलाशी के दौरान, पुलिस को घर से 1.164 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया और फोरेंसिक जांच व साक्ष्य प्रक्रिया के लिए प्रतिबंधित सामग्री को जब्त कर लिया गया।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक गहन अभियान का हिस्सा थी। अधिकारी ने कहा, हम समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीमें प्रवर्तन और जागरूकता, दोनों मोर्चों पर काम कर रही हैं।'

    ज़ब्त किए गए नशीले पदार्थों से जुड़े अन्य संभावित संपर्कों या आपूर्तिकर्ताओं की पहचान के लिए मामले की आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान और गिरफ्तारियाँ होने की संभावना है।