कश्मीर में नशा करोबारियों पर पुलिस एक्शन जारी, शोपियां में एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर के युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे ड्रग्स कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जारी अभियान के तहत मीमांदर शोपियां के रहने वाले मुख्तार अहमद नायकू का 15,44,523 रुपये कीमत का एक मंज़िला रिहायशी मकान कुर्क कर लिया। यह मकान 1258 sq. ft. क्षेत्र में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस अधिकारी ने बताया कि नायकू ने यह प्रॉपर्टी गैर-कानूनी ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले पैसों से खरीदी पाई गई। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले भी कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी वह नशे का कारोबार करने से पीछे नहीं हट रहा था। पुलिस स्टेशन शोपियां में भी उसके खिलाफ नशा तस्करी का एक मामला दर्ज है।