कश्मीर पुलिस ने जमाते इस्लामी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर की तलाशी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किए जब्त
कश्मीर पुलिस ने जमाते इस्लामी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी की और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। विशेष सूचना के आधार पर कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। जब्त किए गए उपकरणों में मोबाइल फोन और लैपटॉप शामिल हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के वारिपोरा हंदवाड़ा में जामिया इस्लामिया इंस्टीच्यूट व इससे संबधित संस्थानों व पदाधिकारियों के अलावा दक्षिण कश्मीर के शोपियां में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के तीन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ठिकानों की तलाशी ली।
पुलिस ने यह कार्रवाई वादी में आतंकी पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के जारी अभियान के तहत की है। संबधित अधिकारियों ने बताया कि आज जिन संस्थानों और व्यक्तियों के ठिकानों की तलाशी ली गई है, उनके आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का संदेह है।
ऑपरेशन के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "जांचकर्ता इसके इस्तेमाल का पता लगाने और किसी भी संदिग्ध कनेक्शन को वेरिफाई करने के लिए मटीरियल का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JEI) के साथ संभावित लिंक शामिल हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई उन गतिविधियों को रोकने की चल रही कोशिशों का हिस्सा है जिनसे कानून और व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। प्रवक्ता ने कहा, “हंदवाड़ा पुलिस गैर-कानूनी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों या संस्थाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है,” और कहा कि कानून के अनुसार सभी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
