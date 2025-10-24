कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 साल से फरार दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 10 साल से अधिक समय से फरार थे। ऐशमुकाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आरिफ अहमद शेख और मोहम्मद शमीम शेख के रूप में हुई है, जो क्रमशः 2013 में दर्ज एफआईआर संख्या 39/2013 और 47/2013 के तहत वांछित थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपियों के खिलाफ दर्ज थे गंभीर मामले आरिफ अहमद शेख और मोहम्मद शमीम शेख पर चोरी और डकैती के मामले दर्ज थे और वे 2014 से फरार थे। खास और भरोसेमंद इनपुट पर कार्रवाई करते हुए ऐशमुकाम पुलिस ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया और आखिरकार पुलिस को दोनों अपराधियों के ठिकानों तक पहुंचा दिया।