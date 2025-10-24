Language
    कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 साल से फरार दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:40 AM (IST)

    कश्मीर पुलिस ने दस साल से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार करके एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। ये आरोपी पिछले एक दशक से कानून से बच रहे थे और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया, जिससे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।

    दोनों आरोपी 2013 में दर्ज अलग-अलग चोरी के मामलों में शामिल थे

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो 10 साल से अधिक समय से फरार थे। ऐशमुकाम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान आरिफ अहमद शेख और मोहम्मद शमीम शेख के रूप में हुई है, जो क्रमशः 2013 में दर्ज एफआईआर संख्या 39/2013 और 47/2013 के तहत वांछित थे। 

    आरोपियों के खिलाफ दर्ज थे गंभीर मामले

    आरिफ अहमद शेख और मोहम्मद शमीम शेख पर चोरी और डकैती के मामले दर्ज थे और वे 2014 से फरार थे। खास और भरोसेमंद इनपुट पर कार्रवाई करते हुए ऐशमुकाम पुलिस ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया गया और आखिरकार पुलिस को दोनों अपराधियों के ठिकानों तक पहुंचा दिया। 

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह गिरफ्तारी विभाग की उन अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो लंबे समय से फरार हैं। उन्होंने कहा, "चाहे कितना भी समय लगे, कानून आखिरकार उन लोगों को पकड़ लेगा जो इससे बचने की कोशिश करते हैं।" उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिले में पुराने आपराधिक मामलों में शामिल अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।