कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, शोपियां में दो महिला नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद
कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने दो महिला नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में उनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पुलिस ने ज़ैनापोरा इलाके में नाका जांच के दौरान दो महिला नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं।
पुलिस ने बताया कि मेलहुरा ज़ैनापोरा में एक नियमित जांच के दौरान, पुलिसकर्मियों ने दो महिलाओं को बड़े बैग लेकर संदिग्ध रूप से घूमते हुए रोका। बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को लगभग 15 किलोग्राम पिसी हुई भांग और एक किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ।
आरोपियों की पहचान रुबीना अख्तर निवासी राखि लिटर, पुलवामा और कवानी दगरीपोरा, पुलवामा निवासी नरगिस जान के रूप में हुई है। ज़ैनपोरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 92/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आपूर्ति श्रृंखला की पहचान करने और अवैध व्यापार में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है।
यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की मुहिम का हिस्सा है, जिसमें हाल ही में कई बड़े अभियान चलाए गए हैं। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इसके अलावा, काठुआ में भी नशा तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इस अवैध व्यापार को रोकना है।
