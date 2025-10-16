कश्मीर पुलिस की मुहिम में बड़ी कामयाबी, तीन फरार अपराधी गिरफ्तार, 1999 से दो वॉन्टेड भी शामिल

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। सोपोर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कई सालों से गिरफ्तारी से बच रहे थे। इनमें से दो आरोपी 1999 के एक क्रिमिनल केस में वॉन्टेड थे, जबकि तीसरा आरोपी 2013 के एक मामले में फरार था।

गिरफ्तारी के बाद, सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 1999 के मामले के दो आरोपियों को डिस्ट्रिक्ट जेल बारामूला भेजा गया, जबकि नज़ीर अहमद बेग को सब-जेल सोपोर में रखा गया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम हिलाल अहमद सिराज पुत्र अब्दुल रशीद सिराज निवासी सिदिक कॉलोनी सोपोर

अब्दुल रशीद सिराज पुत्र जुमा सिराज निवासी सिदिक कॉलोनी सोपोर

नज़ीर अहमद बेग पुत्र गुल बेग निवासी बोटिंगू सोपोर गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस के अनुसार, हिलाल अहमद सिराज और अब्दुल रशीद सिराज 1999 के एक मामले में वॉन्टेड थे, जिसमें उन पर IPC की धारा 376 और 109 के तहत आरोप लगाए गए थे। दोनों आरोपी 2011 से फरार थे और पुलिस ने उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया।