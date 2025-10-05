Srinagar News: 11-12 अक्टूबर को डल झील किनारे होगा कश्मीर साहित्य महोत्सव, LG मनोज सिन्हा करेंगे उद्घाटन

कश्मीर में 11-12 अक्टूबर को डल झील के किनारे कश्मीर साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। श्रीकुला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। महोत्सव में साहित्य विचारों और संवाद का उत्सव होगा जिसमें प्रसिद्ध लेखक कवि पत्रकार और कलाकार भाग लेंगे। यह महोत्सव कश्मीर की साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का एक मंच है।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर समेत अगर पूरे देश के साहित्य और कला से अवगत होना है तो फिर चले आइए कश्मीर, जहां 11-12 अक्टूबर को डल झील किनारे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कश्मीर साहित्य महोत्सव (केएलएफ) 2025 होने जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीकुला फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। केएलएफ में साहित्य, विचारों और संवाद का उत्सव होगा,जिसमें प्रसिद्ध लेखकों, कवियों, पत्रकारों, विचारकों और कलाकारों को एक मंच पर देखने-सुनने का अवसर मिलेगा। इसमें कला-साहित्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर सत्र, पैनल चर्चा, पुस्तक विमोचन, कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। श्रीकुला फाउंडेशन की नायरा मंज़ूर ने ने हा कि कश्मीर साहित्य महोत्सव के माध्यम से, श्रीकुला फाउंडेशन कश्मीर की समृद्ध साहित्यिक विरासत को संरक्षित, सम्मानित और प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। यह महोत्सव अपने लेखकों, कवियों और कहानीकारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि घाटी की अनूठी आवाज़ें, परंपराएं और कथाएँ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें।

आयोजन टीम के सदस्य जहानजेब अल्लाकबंद ने कहा कि कश्मीर साहित्य महोत्सव घाटी के हृदय स्थल में शब्दों, विचारों और संस्कृति का उत्सव है। यह केवल लेखकों और विचारकों का एक समागम ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत मंच है जहां कहानियां जीवंत होती हैं, आवाजें सुनी जाती हैं और संवाद समुदायों को जोड़ते हैं।