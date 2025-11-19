Language
    कश्मीर के नेता कर रहे देशद्रोह? भाजपा प्रवक्ता का महबूबा मुफ्ती और डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कार्रवाई की मांग

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:58 PM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता ने महबूबा मुफ्ती और डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन्होंने इन नेताओं के बयानों को देशविरोधी बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भाजपा का कहना है कि इन नेताओं के बयान अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और पाकिस्तान को दुष्प्रचार का अवसर दे रहे हैं। 

    भाजपा प्रवक्ता ने सरकार से मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा है कि दिल्ली में धमाका करने वाले आत्मघाती हमलावर को सही ठहराकर कश्मीर के राजनीतिक दल देशद्राह कर रहे हैं। आतंकवाद को शह देने के लिए युवा को उकसा रहे इन नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

    पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती व नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर आत्मघाती हमलावर को सही ठहराकर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया।

    आतंक को शह देने की बयानबाजी कर रहे कश्मीरी नेता

    सेठी ने कहा कि सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेता, आतंक को शह देने की बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे नेताओं को और सहन नही किया जाएगा। आतंकियों के समर्थक जम्मू कश्मीर में राजनीति नही कर पाएंगे। ऐसे नेता अपने दिल से यह गलतफहमी निकाल दें।

    भाजपा नेता ने कहा कि हमले के जिम्मेदारी डा उमर को सहयोग देने वाले बराबर के जिम्मेदार हैं। कोई भी नेता उसे सही ठहराता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

    भाजपा नेता ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जब तक कट्टरवाद को रोका नही जाएगा, तब तक आतंकवाद भी नही रूकेेगा। उन्होंनें कहा कि दिल्ली के धमाके ने देश की आत्मा को हिलाया है। जिंदगी देने वाले डाक्टर अब मौत बांट रहे हैं। यह पूरे देश में चिंता का विषय है कि कश्मीर का पढ़ा लिखा युवा राह भटक गया है।

    अब आतंकी साजिश में डॉक्टर शामिल हैं

    कश्मीर का युवा आज आम जनता को मारने के कदम उठा रहा है। बड़ी साजिश में डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में कम पढ़े लिखे, बेरोजगार आतंक की राह पकड़ते थे। अब मेडिकल के टापर सुसाइड बांबर बन रहे हैं। कश्मीर के इस चेहरे ने भारत व जम्मू कश्मीर को दागदार किया है। लाल किले के पास विस्फोट के बाद देश के आंतरिक हालात खराब हुए हैं। पड़ौसी देश से रिश्ते और खराब होने के पूरे आसार हैं।

    वहीं नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट को चिंता का विषय करार देते हुए मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि इसमें जांच से स्पष्ट किया जाए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई शरारत तो नही है।

    नेकां सरकार शासन के प्रति गंभीर नहीं

    वहीं प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस सरकार शासन के प्रति गंभीर नहीं है। उपमुख्यमंत्री का रवैया बचकाना है। वह एक पार्टी के उपमुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही है। इस सरकार को लोगों के काम करने की आदत नही है। नाकामी के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेशनल कांफ्रेंस सरकार अपना काम नही कर सकती है तो पीछे हट जाएं।

    वहीं प्रवक्ता परिमोक्ष सेठ ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने युवाओं को नजरअंदाज किया है। उन्हें नौकरी नही दी है। उन्होंने कहा कि नेकां सरकार दिल्ली धमाके लिए जिम्मेदार लोगों को शह देना बंद करे।