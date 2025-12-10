Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर से लद्दाख तक न्यायालयों में 15 दिनों का शीतकालीन अवकाश, जानिए कब और कहां-कहां रहेगा बंद

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के न्यायालयों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। यह अवकाश 15 दिनों तक रहेगा। इस दौरान न्यायालयों में कामकाज बंद रहेगा। शी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    यह अवकाश कश्मीर और लद्दाख दोनों क्षेत्रों में लागू होगा।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के जिला न्यायालयों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा की

    आदेश के अनुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी, 2026 तक 15 दिनों का अवकाश रहेगा। रजिस्ट्रार जनरल एम .के. शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कश्मीर प्रांत के सभी जिला न्यायालय, किश्तवार और डोडा के न्यायालय, रामबन जिले के बटोटे, गुल, बनिहाल के न्यायालय, साथ ही जम्मू डिवीजन के कठुआ जिले के बानी में स्थित न्यायालय शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अतिरिक्त, लद्दाख के सभी न्यायालयों में भी यही अवकाश रहेगा।उच्च न्यायालय ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अवकाश के दौरान तत्काल आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है ताकि आवश्यक न्यायिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।