Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: 'कश्मीर का मसला लाल किले के सामने गूंज उठा', दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती ने और क्या कहा?

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया है। श्रीनगर में उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला दिल्ली के लाल किले के सामने गूंज रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित करने में विफल रही है, जिसके कारण दिल्ली भी असुरक्षित है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती का चौंकान वाला बयान। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने श्रीनगर में अपनी बैठक में कहा कि कश्मीर का मसला दिल्ली के लाल किले के सामने गूंज उठा है।

    उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन आपके कामों से आज दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रही है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें