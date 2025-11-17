VIDEO: 'कश्मीर का मसला लाल किले के सामने गूंज उठा', दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती ने और क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने श्रीनगर में अपनी बैठक में कहा कि कश्मीर का मसला दिल्ली के लाल किले के सामने गूंज उठा है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आपने जम्मू-कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन आपके कामों से आज दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रही है। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।