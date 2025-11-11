Language
    कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई, 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर का व्यवसायी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा ने 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर के एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। व्यवसायी पर वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ। 

    जांच एजेंसी मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बादामवारी हवाल, श्रीनगर निवासी मुदासिर अहमद वानी पुत्र गुलाम अहमद वानी को करण नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत दर्ज धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। 

    मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए यह केस जांच के लिए क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।

    यह मामला करण नगर पुलिस स्टेशन में प्राप्त एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने जानकारी दी कि वह अपनी फर्म मेसर्स बुलियन वॉल्ट के माध्यम से सोने की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त का काम करता है। 

    उसने आरोप लगाया कि आरोपित, जो श्रीनगर के मगरमल बाग क्रॉसिंग के पास, सरिया पाईन स्थित सल्लार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेसर्स गोल्ड हब और मेसर्स द गोल्ड हब नाम से सोने की दुकानें चलाता था, ने अपने साथी उमर खान के साथ मिलकर सोने की आपूर्ति के लिए पर्याप्त अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी माल की आपूर्ति नहीं की। बार-बार कहने पर वह टालमटोल करता रहा और उसके साथ धोखाधड़ी की। आरोपी ने न तो सोना दिया और न ही राशि वापस की। 

    जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों सहित अन्य साक्ष्यों ने शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि की और यह स्थापित किया कि आरोपी द्वारा 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। परिणामस्वरूप, अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी व्यक्ति मुदासिर अहमद वानी को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त तथ्यों को उजागर करने और अपराध में शामिल किसी अन्य व्यक्ति की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।