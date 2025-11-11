कश्मीर में आर्थिक अपराध शाखा की कार्रवाई, 4.24 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर का व्यवसायी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बादामवारी हवाल, श्रीनगर निवासी मुदासिर अहमद वानी पुत्र गुलाम अहमद वानी को करण नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत दर्ज धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।

मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए यह केस जांच के लिए क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।

यह मामला करण नगर पुलिस स्टेशन में प्राप्त एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने जानकारी दी कि वह अपनी फर्म मेसर्स बुलियन वॉल्ट के माध्यम से सोने की वस्तुओं की खरीद-फरोख्त का काम करता है।

उसने आरोप लगाया कि आरोपित, जो श्रीनगर के मगरमल बाग क्रॉसिंग के पास, सरिया पाईन स्थित सल्लार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मेसर्स गोल्ड हब और मेसर्स द गोल्ड हब नाम से सोने की दुकानें चलाता था, ने अपने साथी उमर खान के साथ मिलकर सोने की आपूर्ति के लिए पर्याप्त अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद भी माल की आपूर्ति नहीं की। बार-बार कहने पर वह टालमटोल करता रहा और उसके साथ धोखाधड़ी की। आरोपी ने न तो सोना दिया और न ही राशि वापस की।