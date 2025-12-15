क्या अब पानी भी अनसेफ? कश्मीर में फूड सेफ्टी अलर्ट, प्रियागोल्ड बिस्किट सहित दो पैकेज्ड वॉटर ब्रांड बैन

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मुनाफाखोरी की आड़ में लोगों की सेहत के साथ किए जा रहे खिलवाड़ ने फूड सेफ़्टी विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कश्मीर में पहले फ्रोजन सड़े-गले मीट की जब्ती के बाद अब बिस्किट और बोतलबंद पानी से लेकर सिंथेटिक युक्त खराब चीजें जब्त की गई हैं, जिससे अधिकारियों ने ज्यादा सतर्कता बरतना शुरू कर दी है।

फूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट ने कथित मिलावट के कारण एक प्रसिद्ध कंपनी के बिस्किट और पैकेज्ड वॉटर ब्रांड की बिक्री पर बैन लगा दिया है। अलग-अलग खाने के प्रोडक्ट्स के सैंपल लेने के बाद विभाग ने अजवा पैकेज्ड वॉटर की बिक्री और इसके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। अधिकारियों का कहना है कि जांच में कथित तौर पर सैंपल्स को मिलावटी और पीने लायक नहीं पाया गया।

'अजवा' के सैंपल में मिले ई-कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया विभाग की ओर से जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि लैब टेस्ट में पैकेज्ड वॉटर 'अजवा' में ई-कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला हुआ पाया गया। ऑर्डर में यह भी कहा गया, “सैंपल को जांच के लिए नेशनल फ़ूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, गाजियाबाद भेजा गया था। पानी में बोतल बंद पानी में ई-कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाने के बाद पानी को अनसेफ़ घोषित कर दिया गया।” रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने पब्लिक हेल्थ और कंज्यूमर सेफ़्टी के हित में अजवा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्प्ले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।”

'स्नोड्रॉप' वाॅटर बाटल में मिला था आर्सेनिक इससे पहले एक माह पहले विभाग ने अक्टूबर में कश्मीर घाटी के ही जिला बारामूला में बनने वाले पैकेज्ड वॉटर ब्रांड, 'स्नोड्रॉप' पर भी बैन लगाया था। अधिकारियों ने बताया कि उस पानी की जांच में आर्सेनिक मिलावट मिली थी। जो लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती थी।

मुनाफा कमाने के लिए बाजारों में बिक रहे मिलावटी खाद्य पदार्थों का पता लगाने के लिए ही विभाग ने अब नियमित रूप से जांच अभियान शुरू किए हैं। कुछ माह पहले घाटी में फ्रोजन मीट के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के दौरान विभाग ने 13000 किलो से अधिक मीट जब्त कर नष्ट किया था। उसके बाद ही विभाग ने सतर्कता बरते हुए लगभग हर स्थानीय व ब्रांडेंड प्रोजेक्ट की भी जांच शुरू कर दी है।

'प्रियागोल्ड' ब्रांडेड बिस्किट में अधिक था सल्फाइट उसी का नतीजा था कि विभाग ने 'प्रियागोल्ड' ब्रांड के तहत बनने वाले 'बटर डिलाइट' बिस्किट के एक बैच में जांच के दौरान सल्फाइट का लेवल मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा पाया गया। जिसके तुरंत बाद अनंतनाग प्रशासन ने इसकी बिक्री और इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। कश्मीर में लगातार मिल रहे इन मिलावटी पदार्थों ने विभाग की नहीं आम जनता की भी परेशानी बढ़ा दी है।