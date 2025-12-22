कश्मीर में 24 घंटे में घटी आग लगने की पांच घटनाएं, फायर फाइटर्स ने समय पर पहुंच बचाई कई कीमती जान

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पिछले 24 घंटों में कश्मीर घाटी के अलग-अलग हिस्सों से आग लगने की कम से कम पांच घटनाएं हुईं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (F&ES) के समय पर घटनास्थल पर पहुंचने से जान का नुकसान होने से बचा और प्रॉपर्टी का नुकसान भी कम हुआ।



एक अधिकारी ने बताया कि ये घटनाएं सोपोर की शेर कॉलोनी ‘सी’ में हुईं, जहां एक मंजिला रिहायशी घर में आग लग गई। चेक कुपवाड़ा के हेल्मेटपोरा में एक गाय का शेड प्रभावित हुआ। वहीं कुपवाड़ा के कलारूस के नारिकूट में एक दो मंजिला रिहायशी घर में आग लग गई।

इसी तरह कुपवाड़ा के काजीबाद के हेमपोरा में, जहां एक मंजिला गाय का शेड क्षतिग्रस्त हो गया और सोपोर के आरामपोरा की इब्राहिम कॉलोनी में एक टेम्पररी शेड आग की चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि फायर फाइटर्स ने सभी घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया दी और मुश्किल हालात के बावजूद आग पर काबू पाने में बहुत हिम्मत, लगन और प्रोफेशनलिज्म दिखाया। अधिकारी ने कहा, “उनके तुरंत एक्शन से समय पर आग पर काबू पाया जा सका। जिससे कई कीमती जानें बच गईं और प्रॉपर्टी का नुकसान कम हुआ।”

अधिकारी ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ के डायरेक्टर जनरल आलोक कुमार के नेतृत्व में, डिपार्टमेंट ने सभी जिलों में अपनी तैयारी और रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करना जारी रखा है। उन्होंने आगे कहा, “डिपार्टमेंट ने इमरजेंसी में असरदार रिस्पॉन्स पक्का करते हुए प्रोफेशनलिज़्म और तैयारी के ऊंचे स्टैंडर्ड तय किए हैं।”

इस बीच जम्मू-कश्मीर की फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ ने आम लोगों से आग लगने की घटनाओं के दौरान सहयोग करने की अपील की, जिसमें सड़कें साफ रखना और फायर टेंडर को किसी भी तरह की रुकावट से बचाना शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों का सहयोग जान और प्रॉपर्टी बचाने में अहम भूमिका निभाता है।