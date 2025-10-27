कश्मीर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर का रिहायशी मकान किया कुर्क

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चल रहे उपायों के तहत, पुलिस ने उरपोरा नागबल के रहने वाले बिलाल अहमद शेख के सर्वे नंबर 259 मिन के तहत 944.58 वर्ग फुट प्लिंथ एरिया वाले एक दो मंजिला रिहायशी घर को अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत 1881347 है।

यह पाया गया है कि यह प्रापर्टी अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले पैसे से खरीदी गई थी। आरोपी पहले भी कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है, जिसमें पुलिस स्टेशन ज़ैनपोरा के एफआईआर संख्या 126/2021, 80/2024 और 62/2025 शामिल हैं।