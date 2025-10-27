Language
    कश्मीर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर का रिहायशी मकान किया कुर्क

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 01:33 PM (IST)

    कश्मीर में प्रशासन ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने एक मादक पदार्थ तस्कर के रिहायशी मकान को कुर्क कर दिया। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत की गई। मकान तस्कर द्वारा मादक पदार्थों के कारोबार से कमाए गए धन से बनाया गया था। 

    स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। नशीले पदार्थों से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चल रहे उपायों के तहत, पुलिस ने उरपोरा नागबल के रहने वाले बिलाल अहमद शेख के सर्वे नंबर 259 मिन के तहत 944.58 वर्ग फुट प्लिंथ एरिया वाले एक दो मंजिला रिहायशी घर को अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत 1881347 है।

    यह पाया गया है कि यह प्रापर्टी अवैध ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री से मिले पैसे से खरीदी गई थी। आरोपी पहले भी कई एनडीपीएस मामलों में शामिल रहा है, जिसमें पुलिस स्टेशन ज़ैनपोरा के एफआईआर संख्या 126/2021, 80/2024 और 62/2025 शामिल हैं।

    अटैचमेंट की प्रक्रिया एक विधिवत गठित पुलिस टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में पूरी की गई, जिसमें सभी कानूनी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया।