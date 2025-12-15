Language
    कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ मुहिम जारी, पुलिस ने पुलवामा-बारामूला से तीन तस्करों को दबोचा, नशीला पदार्थ भी बरामद

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। पुलिस ने पुलवामा और बारामूला से तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नशीला प ...और पढ़ें

    यह कार्रवाई कश्मीर में नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगाने के प्रयासों का हिस्सा है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलवामा पुलिस ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए दो संदिग्ध ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 7.135 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में खुर्शीद अहमद सोफी और राजू शामिल हैं। 

    इसी बीच बारामूला पुलिस ने भी एक संदिग्ध ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 540 ग्राम चरस पाउडर बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मोहसिन अहमद लोन के रूप में हुई है। 

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास मार्वल में रूटीन नाका चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध लोगों को देखा। एक व्यक्ति ने अपने कंधे पर एक बैग जबकि दूसरा अपने दाहिने हाथ में बैग पकड़े हुए था।

    नाका पाइंट देखते ही दोनों ने मौके से भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस पार्टी ने चतुराई से उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ करने पर पकड़े गए लोगों ने अपनी पहचान खुर्शीद अहमद सोफी पुत्र अब्द गनी सोफी, निवासी बारी गुंड बडगाम, वर्तमान पता लेलहार काकापोरा और राजू पुत्र आश मोहम्मद निवासी शांति बाड़ी बागड़ी पारा रोड, बदरतला, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के रूप में बताई।

    तलाशी के दौरान राजू के बैग से 5.800 किलोग्राम आधा पिसा हुआ गांजे जैसा पदार्थ जबकि खुर्शीद अहमद सोफी के बैग से 1.335 किलोग्राम आधा पिसा हुआ गांजे जैसा पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस स्टेशन काकापोरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच जारी है। 

    इसी बीच बारामूला पुलिस ने भी घाट पलहालन में नाका चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। लगभग 1800 बजे, घाट पलहालन में एक नाका लगाया गया था। नाका चेकिंग के दौरान, एक संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस पार्टी को देखकर मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिसकर्मियों ने उसे चतुराई से पकड़ लिया। 

    तलाशी लेने पर मोहसिन अहमद लोन पुत्र मोहम्मद यूसुफ लोन निवासी बुनपोरा वुस्सान के पास से लगभग 540 ग्राम चरस पाउडर जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया गया। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार सभी नशा तस्करों से पूछताछ की जा रही है।