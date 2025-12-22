Language
    कश्मीर में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, अब कुख्यात ड्रग पेडलर की 1.2 करोड़ की संपत्ति जब्त

    By Rohit Jandiyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात ड्रग पेडलर की 1.2 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह का ...और पढ़ें

    पुलिस का कहना है कि वे ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने और अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार का समर्थन करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के प्रयासों के तहत श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर गुलाम नबी वानी पुत्र स्वर्गीय अली मोहम्मद वानी और उसके बेटे परवेज़ अहमद वानी निवासी करनाबल पंजिनारा के एक दो मंजिला रिहायशी घर और गौशाला को अटैच कर लिया है। इनकी कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपये है।

    पुलिस के अनुसार आरोपी व्यक्ति पुलिस स्टेशन शाल्टेंग में दर्ज विभिन्न मामलों में शामिल हैं। यह अटैचमेंट नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया।जांच के दौरान यह साबित हुआ कि आरोपी ने ड्रग तस्करी की गतिविधियों से मिले अवैध पैसों से यह प्रापर्टी हासिल की थी।

    नतीजतन एक्ट की धारा 68-एफ के प्रावधानों के तहत प्रापर्टी को अटैच कर लिया गया।अटैचमेंट की कार्यवाही दो आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से की गई।

    अटैचमेंट आर्डर के अनुसार मालिक को अगले आदेश तक उक्त प्रापर्टी को बेचने, लीज़ पर देने, ट्रांसफर करने, बदलने या उसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई भी अधिकार बनाने से रोक दिया गया है।

    श्रीनगर पुलिस का कहना है कि ड्रग तस्करी से लड़ने और नशीले पदार्थों के व्यापार को चलाने वाले फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म करने के लिए वे प्रतिबद्ध है जिसमें कानून के अनुसार अपराधियों और अपराध से मिले पैसे दोनों को टारगेट किया जाएगा।

    बयान में कहा गया है कि जनता से अनुरोध है कि वे समाज से ड्रग्स के खतरे को खत्म करने में मदद करने के लिए विश्वसनीय जानकारी साझा करके सहयोग करें।