कश्मीर में नशीली दवाओं के खिलाफ जंग जारी, अवंतीपोरा में तीन तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। समाज से नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बुराई को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, पुलिस ने अवंतीपोरा में तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार अवंतीपोरा में, पंपोर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने गैस प्लांट, पंपोर के पास लेतरबल में स्थापित एक चौकी पर तीन नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अशफाक अहमद खांडे पुत्र गुलाम कादिर निवासी वुयान, मुहम्मद मकबूल राठेर पुत्र अब्दुल अहद निवासी पुस्तोना त्राल और आबिद हुसैन खान पुत्र नजीर अहमद खान निवासी लारो, त्राल के रूप में हुई है।