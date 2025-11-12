कश्मीर में नशीली दवाओं के खिलाफ जंग जारी, अवंतीपोरा में तीन तस्कर गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद
कश्मीर में नशीली दवाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। अवंतीपोरा में तीन नशीले पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। समाज से नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बुराई को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, पुलिस ने अवंतीपोरा में तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के अनुसार अवंतीपोरा में, पंपोर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने गैस प्लांट, पंपोर के पास लेतरबल में स्थापित एक चौकी पर तीन नशीली दवाओं के तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान अशफाक अहमद खांडे पुत्र गुलाम कादिर निवासी वुयान, मुहम्मद मकबूल राठेर पुत्र अब्दुल अहद निवासी पुस्तोना त्राल और आबिद हुसैन खान पुत्र नजीर अहमद खान निवासी लारो, त्राल के रूप में हुई है।
तलाशी के दौरान, पुलिस ने उनके कब्जे से 725 ग्राम बंग चूरा और 25 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया। पुलिस स्टेशन पंपोर में कानून की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 119/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जम्मू-कश्मीर पुलिस समुदाय के सदस्यों से नशीली दवाओं की तस्करी या संबंधित गतिविधियों के बारे में कोई भी जानकारी देने का आग्रह करती है।
