स्टेयरिंग छोड़ सड़क पर ही लगा नाचने, कश्मीर में ड्राइवर पर चढ़ा डांस का खुमार; यात्रियों ने भी बजाई तालियां; Video वायरल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में एक बर्फबारी वाले क्षेत्र में यात्रियों की जान से खेलने वाले चालक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। एक टेम्पो चालक चलती गाड़ी का स्टेयरिंग छोड़कर सड़क पर डांस करता नजर आ रहा है और यात्री खुश होकर तालियां मार रहे हैं।

यह घटना इसी सप्ताह की है। बता दें कि यह कौन सी जगह का वीडियो है इसकी जांच जारी है। इस मामले में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो गई। वहीं इंटरनेट मीडिया में लोगों ने नाराजगी जता चालक का ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट रद करने की मांग की है।

वीडियो में क्या है? वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रेवलर ड्राइवर गाड़ी से उतरकर डांस कर रहा है और गाड़ी उसके साथ चल रही है। इस बीच गाड़ी में बैठे यात्री चियर कर रहे हैं तालियां बजा रहे हैं।