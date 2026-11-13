कश्मीर ही नहीं... लद्दाख भी बना पर्यटकों की पसंद, 10 महीने में 4.91 लाख सैलानी पहुंचे; पिछले साल से 2 लाख ज्यादा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्ष 2026 के पहले दस महीनों के दौरान लद्दाख पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 65.90 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 4.91 लाख पर्यटक लद्दाख पहुंचे, जबकि वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2.96 लाख था।

लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस वर्ष लगातार छठे महीने पर्यटन क्षेत्र में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मई 2026 में पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 121 फीसदी, जून में 43 फीसदी, जुलाई में 56 फीसदी, अगस्त में 65 फीसदी और सितंबर में 61 फीसदी की वृद्धि हुई। पर्यटन में तेजी का यह सिलसिला अक्टूबर महीने में भी जारी रहा। अक्टूबर 2026 में कुल 30,623 पर्यटक लद्दाख पहुंचे, जबकि पिछले वर्ष अक्टूबर में यह संख्या 17,537 थी। इस तरह अक्टूबर में पर्यटकों की संख्या में 74.62 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या से खुल रहे रोजगार के नए रास्ते उपराज्यपाल ने पर्यटन क्षेत्र में इस सकारात्मक बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील और प्रशासन की ओर से स्थानीय पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए लक्षित नीतिगत कदमों को दिया।