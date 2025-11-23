व्हाइट कॉलर आतंक के खिलाफ कश्मीर के डॉक्टर भी हुए एकजुट, दिल्ली बम धमाकों की कड़ी निंदा की

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंकी माडयूल का भंडाफोड़ होने के बाद जम्मू के बाद कश्मीर के डाक्टर संगठन भी एकजुटता के साथ आगे आए हैं। उन्होंने भी दिल्ली में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

सोसायटी आफ कंसल्टेंट डाक्टर्स जम्मू-कश्मीर, डाक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर और मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल् कालेज श्रीनगर ने अलग-अलग बयानों में कुछ डाक्टरों के आतंकी माडयूल में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल् कालेज श्रीनगर के प्रधान डा. सज्जाद खांडे, सोसायटी आफ कंसल्टेंट डाक्टर्स जम्मू-कश्मीर के प्रधानडा. ओवेस डार और डाक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रधान डा. मोहम्मद युसूफ टाक और उनके पदाधिकारियों की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि वे सब शांति, मानवता और राष्ट्रीय एकता के साथ खड़े हैं।