Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्हाइट कॉलर आतंक के खिलाफ कश्मीर के डॉक्टर भी हुए एकजुट, दिल्ली बम धमाकों की कड़ी निंदा की

    By Rohit Jandiyal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:59 PM (IST)

    जम्मू में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद कश्मीर के डॉक्टर भी एकजुट हुए हैं। उन्होंने दिल्ली बम धमाकों की निंदा की और पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। डॉक्टर संगठनों ने कुछ डॉक्टरों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और शांति, मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    व्हाइट कॉलर आतंक के खिलाफ कश्मीर के डॉक्टर भी हुए एकजुट। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। सफेदपोश आतंकी माडयूल का भंडाफोड़ होने के बाद जम्मू के बाद कश्मीर के डाक्टर संगठन भी एकजुटता के साथ आगे आए हैं। उन्होंने भी दिल्ली में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोसायटी आफ कंसल्टेंट डाक्टर्स जम्मू-कश्मीर, डाक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर और मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल् कालेज श्रीनगर ने अलग-अलग बयानों में कुछ डाक्टरों के आतंकी माडयूल में शामिल होने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

    मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन मेडिकल और डेंटल् कालेज श्रीनगर के प्रधान डा. सज्जाद खांडे, सोसायटी आफ कंसल्टेंट डाक्टर्स जम्मू-कश्मीर के प्रधानडा. ओवेस डार और डाक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रधान डा. मोहम्मद युसूफ टाक और उनके पदाधिकारियों की ओर से जारी बयानों में कहा गया है कि वे सब शांति, मानवता और राष्ट्रीय एकता के साथ खड़े हैं।

    लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है। डाक्टर हमेशा से ही मानवता के साथ लोगों की सेवा के लिए खड़े हैं। हम हर हालात में सुरचा एजेंसियों के साथ है।