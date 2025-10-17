क्राइम ब्रांच कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा का एक्शन, भूमि घोटाले में आठ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। क्राइम ब्रांच कश्मीर(सीबीके) की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़े भूमि धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दायर किया है। सीबीके ने कहा कि यह आरोप पत्र, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक, श्रीनगर की माननीय अदालत के समक्ष आठ आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जिनमें चार राजस्व अधिकारी, तीन सेवानिवृत्त और एक सेवारत हैं, जो अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी से कब्जे और भूमि अभिलेखों में हेरफेर करने में शामिल हैं।

गौर तलब है कि यह मामला एक शिकायत से उत्पन्न हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि इकबाल कालोनी, शाल्टेंग श्रीनगर के निवासी नदीम अहमद मेयर और शफीक अहमद मेयर ने राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करके एहेल दानिहामा में 52 कनाल भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया।

जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें आधिकारिक नामांतरण रिकार्ड का अभाव, ट्रेजरी वाउचर संख्याएं और तिथियाँ गायब होना, और केवल एक सह-स्वामी द्वारा दूसरे के अधिकारों की अवहेलना करते हुए अनधिकृत नामांतरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, 40 कनाल सरकारी भूमि पर भी अवैध कब्ज़ा पाया गया।

यह धोखाधड़ी कथित तौर पर राजस्व अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से की गई, जिन्होंने अभिलेखों में हेराफेरी करने और कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने में अहम भूमिका निभाई।आरोपपत्र में नदीम अहमद मेयर पुत्र शफीक अहमद मेयर निवासी इकबाल कॉलोनी शाल्टेंग श्रीनगर, इरफान अहमद मेयर पुत्र शफीक अहमद मेयर निवासी इकबाल कॉलोनी शाल्टेंग श्रीनगर, एबी शामिल हैं।

हामिद काथू पुत्र अली मोहम्मद काथू निवासी अस्तानपोरा तैलबल श्रीनगर (तत्कालीन पथवारी अब सेवानिवृत्त), गुलाम जिलानी राथर पुत्र स्वर्गीय अब। सलाम राथर निवासी दारा हरवान श्रीनगर (तत्कालीन पटवारी), अली मोहम्मद डार (तत्कालीन पटवारी अब सेवानिवृत्त), नजीर अहमद पल्ला पुत्र गुलाम अहमद पल्ला निवासी चंदपोरा हरवान, और बिलाल अहमद डार पुत्र अब।