कश्मीर अपराध शाखा ने दायर किया आरोपपत्र, सरकारी नौकरी के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। कश्मीर अपराध शाखा (सीबीके) की आर्थिक अपराध विंग (ईओडब्ल्यू) ने सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे से जुड़े धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में वीरवार को आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 08/2024 में दर्ज आरोपपत्र को न्यायिक निर्णय के लिए बुडगाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है।



अधिकारियों के अनुसार, यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुपवाड़ा जिले के जीरहामा निवासी मोहम्मद अयूब भट की बेटी इशरत बानो ने शिकायतकर्ता को अपने पति द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने का झूठा दावा करके उससे 11 लाख रुपये ठग लिए। इस आश्वासन पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने राशि एक बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी।