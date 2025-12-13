कश्मीर में OGW नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने कई जगहों पर मारे छापे, 150 से ज्यादा हिरासत में लिए

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ पुलिस ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। आम लोगों के बीच रहकर आतंकवादियों के लिए काम कर रहे इन तत्वों का पता लगा उन पर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में आतंकवादियों के ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की। घाटी में फैले इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस द्वारा छेड़ी गई यह मुहिम काफी हद तक सफल भी रही। इस छापेमारी के दौरान 150 से ज़्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

एक बड़े अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर में अब तक 150 से ज़्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि घाटी के कई हिस्सों में ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि घाटी में यह ओजीडब्ल्यू प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे संगठनों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि OGW नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में कई जगहों पर रेड चल रही है। यह कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जम्मू-कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के सरकार के वादे को दोहराने के बाद हुई है।