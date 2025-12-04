कश्मीर में ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी, कई इलाकों में माइनस तक लुढ़का पारा; अगले 24 घंटे में स्नोफॉल का अलर्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में शुष्क मौसम के बीच हाड़ कंपाने वाली ठंड लोगों को बेहाल कर रही है। चिलेकलां (अधिक सर्द दिन) का दौर शुरू होने में अभी 18 दिन बचे हैं, लेकिन ठंड रिकॉर्ड तोड़ रही है। बुधवार को भी श्रीनगर समेत सभी स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। वहीं, जम्मू में सुबह और शाम में ही मौसम में ठंडक है। दोपहर में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुलमर्ग रहा सबसे ठंडा श्रीनगर लगातार दूसरे दिन भी न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री के साथ गुलमर्ग से ठंडा रहा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार पंपोर में न्यूनतम तापमान-5.0, अनंतनाग में -5.3, बारामुला -5.3, पुलवामा -5.5, शोपियां -5.9,पहलगाम में -4.6 ,कुपवाड़ा में -4.1 कोकरनाग में -1.2 जबकि सोनमर्ग में -3.6 रिकॉर्ड किया गया। जोजिला न्यूनतम तापमान -17.0 डिग्री के साथ कश्मीर की सबसे ठंडी जगह रही।

बर्फबारी का अलर्ट मौसम अधिकारियों ने कहा कि अगले 24-48 घंटों में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं जम्मू इलाके में भी तापमान में काफी गिरावट आई है। जम्मू शहर में 8.1° तापमान दर्ज किया गया। बनिहाल में -0.7°, भद्रवाह में -0.2°, राजौरी में 1.4° और सांबा में 2.5° तापमान गिरा।