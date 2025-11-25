Language
    कश्मीर में ठंड का कहर जारी, माइनस में पहुंचा रात का तापमान, पेड़ों पर जमने लगी बर्फ

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:08 AM (IST)

    कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे ठंडा दिन था। टंगमर्ग में पेड़ों पर बर्फ जम गई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और तापमान में और गिरावट आ सकती है। 21 दिसंबर से 'चिले कलां' की शुरुआत होगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी।

    पेड़ों में बर्फ जमने लगी है (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर/जम्मू। कश्मीर में शुष्क मौसम के बीच ठंड का कहर जारी है। सोमवार को भी हाड़ कंपाने वाली ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली। कई स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहने के कारण रात को कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल रहे। विभाग के अनुसार आगामी अभी बारिश के आसार नहीं है।

    श्रीनगरवासियों ने माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मौजूदा सर्दी की सबसे ठंडी रात गुजारी। टंगमर्ग में कई स्थानों पर पेड़ों के पत्तों और टहनियों पर बर्फ की परतें जम गईं। यह क्षेत्र गुलमर्ग से भी ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री रिकार्ड किया। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान माइनस 2.5, कुपवाड़ा में माइनस 3.2, और कोकरनाग में माइनस 0.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने कहा कि घाटी में अगले दो सप्ताह तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है।

    साथ ही, कई इलाकों में कोहरा और तापमान में और गिरावट की संभावना है। विभाग के निदेशक डा. मुख्तार अहमद ने बताया कि एक दिसंबर तक घाटी में मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा। दो दिसंबर को दोपहर तक आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है।

    तीन से 10 दिसंबर तक मौसम फिर से सूखा रहने की उम्मीद है। अगले हफ्ते अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में और अधिक गिरावट आ सकती है। सर्दी के सबसे कठिन दौर कहलाने वाले 40 दिवसीय चिले कलां का आगाज़ 21 दिसंबर से होगा। इस दौरान घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में रहती है। गुलमर्ग में दिन का पारा 7.4 और न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।