कश्मीर में ठंड का कहर जारी, माइनस में पहुंचा रात का तापमान, पेड़ों पर जमने लगी बर्फ

जागरण संवाददाता, श्रीनगर/जम्मू। कश्मीर में शुष्क मौसम के बीच ठंड का कहर जारी है। सोमवार को भी हाड़ कंपाने वाली ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली। कई स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहने के कारण रात को कड़ाके की ठंड से लोग बेहाल रहे। विभाग के अनुसार आगामी अभी बारिश के आसार नहीं है।

श्रीनगरवासियों ने माइनस 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मौजूदा सर्दी की सबसे ठंडी रात गुजारी। टंगमर्ग में कई स्थानों पर पेड़ों के पत्तों और टहनियों पर बर्फ की परतें जम गईं। यह क्षेत्र गुलमर्ग से भी ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री रिकार्ड किया। काजीगुंड में न्यूनतम तापमान माइनस 2.5, कुपवाड़ा में माइनस 3.2, और कोकरनाग में माइनस 0.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने कहा कि घाटी में अगले दो सप्ताह तक मौसम ज्यादातर शुष्क रहने की संभावना है।

साथ ही, कई इलाकों में कोहरा और तापमान में और गिरावट की संभावना है। विभाग के निदेशक डा. मुख्तार अहमद ने बताया कि एक दिसंबर तक घाटी में मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा। दो दिसंबर को दोपहर तक आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो सकता है।