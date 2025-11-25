कश्मीर में ठंड का कहर जारी, लोगों को नहीं मिल रही राहत; 10 तारीख से और चलेगी शीतलहर
कश्मीर में ठंड का प्रकोप जारी है और लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार, शीतलहर 10 तारीख तक जारी रहेगी, जिससे तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। घाटी में ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। शीत लहर की चपेट में आई घाटी में लोगों को खोई राहत नही पहुंच रही है। मंगलवार को भी यहां तमाम स्थाों पर रात का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते जलस्रोत धीरे धीरे जमने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी घाटी में शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहेगा।
मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में आज रात का न्यूनतम तापमान –3.1 सेलसियस दर्ज किया गया। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान –1.2 डिग्री सेलसियस, पहलगाम में –4.4 डिग्री सेलसियस,काजीगुंड में -3.9,कुपवाड़ा में -3.4 जबकि कुकरनाग में न्यूनतम तापमान -0.4 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया। सनद रहे कि मौसम विभाग ने 10 दिसंबर तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन न आने तथा इस बीच भीषण ठंड का प्रकोप और अधिक बढ़ जाने की संभावना जताई है।
