कश्मीर में ठंड का कहर जारी, लोगों को नहीं मिल रही राहत; 10 तारीख से और चलेगी शीतलहर

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। शीत लहर की चपेट में आई घाटी में लोगों को खोई राहत नही पहुंच रही है। मंगलवार को भी यहां तमाम स्थाों पर रात का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे बने रहने के चलते जलस्रोत धीरे धीरे जमने लगे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी घाटी में शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी रहेगा।