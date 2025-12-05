जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड से जमे नदी-झरने, माइनस में पहुंचा पारा; लेह में आठ दिसंबर से स्कूल बंद

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। शुष्क मौसम के बीच घाटी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वीरवार को भी श्रीनगर समेत घाटी के सभी क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा।



लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके में भी तापमान शून्य से नीचे बना रहा। लेह में -9.0, कारगिल में -7.8 और नुब्रा घाटी में -7.6 रिकॉर्ड किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगर में माइनस चार डिग्री पारा मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.0 रिकॉर्ड किया गया। काज़ीगुंड में न्यूनतम तापमान -3.6, पहलगाम में -4.8, कुपवाड़ा में -3.2, कोकेरनाग में -0.8, गुलमर्ग में -1.0, पंपोर में -5.0, श्रीनगर एयरपोर्ट में -4.6, अवंतीपोरा में -4.0,

बडगाम में -4.2, अनंतनाग, बारामूला और ज़ेथन राफियाबाद में क्रमशः -4.8, -4.8 और -4.6, पुलवामा और शोपियां में -5.6 और -5.3 तापमान के साथ सबसे ठंडे इलाके रहे, जबकि बांडीपोरा में न्यूनतम तापमान -3.9, गांरबल में -2.6, सोनमर्ग में -3.6 और ज़ोजिला दर्रा -17.0 के साथ सबसे ठंडा रहा। भीषण ठंड के बीच कई जगहों पर बर्फ जम गई है। झरने और नदियों जमी हुईं नजर आ रही हैं।



इधर, लद्दाख संभाग के लेह में -9.0 जबकि कारगिल में -7.8 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान शुष्क मौसम के बीच भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है।