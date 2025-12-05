Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड से जमे नदी-झरने, माइनस में पहुंचा पारा; लेह में आठ दिसंबर से स्कूल बंद

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:18 AM (IST)

    कश्मीर में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे नदी और झरने जम गए हैं। तापमान में गिरावट के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और लोग घरों में दुबकने को म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घाटी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। शुष्क मौसम के बीच घाटी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वीरवार को भी श्रीनगर समेत घाटी के सभी क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा।

    लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाके में भी तापमान शून्य से नीचे बना रहा। लेह में -9.0, कारगिल में -7.8 और नुब्रा घाटी में -7.6 रिकॉर्ड किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर में माइनस चार डिग्री पारा

    मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.0 रिकॉर्ड किया गया। काज़ीगुंड में न्यूनतम तापमान -3.6, पहलगाम में -4.8, कुपवाड़ा में -3.2, कोकेरनाग में -0.8, गुलमर्ग में -1.0, पंपोर में -5.0, श्रीनगर एयरपोर्ट में -4.6, अवंतीपोरा में -4.0,

    बडगाम में -4.2, अनंतनाग, बारामूला और ज़ेथन राफियाबाद में क्रमशः -4.8, -4.8 और -4.6, पुलवामा और शोपियां में -5.6 और -5.3 तापमान के साथ सबसे ठंडे इलाके रहे, जबकि बांडीपोरा में न्यूनतम तापमान -3.9, गांरबल में -2.6, सोनमर्ग में -3.6 और ज़ोजिला दर्रा -17.0 के साथ सबसे ठंडा रहा। भीषण ठंड के बीच कई जगहों पर बर्फ जम गई है। झरने और नदियों जमी हुईं नजर आ रही हैं।

    इधर, लद्दाख संभाग के लेह में -9.0 जबकि कारगिल में -7.8 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान शुष्क मौसम के बीच भीषण ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना जताई है।

    आठ दिसंबर से स्कूल बंद

    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले के ऊपरी इलाकों में कड़ाके की ठंड के चलते सर्दियों की छुट्टियां 8 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। ठंड और लगातार गिरते तापमान को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की प्रशासन ने लेह के न्योमा व दुरबुक जोन में आठवीं कक्षा तक के सरकारी व निजी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित की है। इस संबंध में लेह के मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से वीरवार को आदेश जारी किया गया। वहीं, लेह जिले के अन्य सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 15 दिसंबर से शुरू होंगे।