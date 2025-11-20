Language
    कश्मीर में कड़ाके की ठंड: चिलेकलां से पहले पहलगाम जमा, तापमान -2.4 डिग्री

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:30 PM (IST)

    कश्मीर में चिलेकलां शुरू होने से पहले ही ठंड बढ़ गई है। पहलगाम सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहाँ तापमान -2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर, गुलमर्ग से भी ठंडा रहा। जम्मू संभाग में भी ठंड का असर दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर के अंत तक पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास प्रभाव नहीं होगा, लेकिन 21 नवंबर को हल्की बर्फबारी की संभावना है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर में सर्दियों का सबसे कठिन दौर कहलाने वाले चिलेकलां के शुरू होने में अभी एक महीना बाकी है, लेकिन अभी से ही चिलेकलां जैसी ठंड लोगों को बेहाल कर रही है।

    शुष्क मौसम के बीच तापमान अधिकांश जगहों पर जमाव बिंदु से नीचे बने रहने से घाटी हाड़ कंपाने वाली ठंड की चपेट में आ गई है। दिन में हल्की धूप निकल रही है, लेकिन लोगों को ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही है। पहलगाम-2.4 डिग्री तापमान के साथ घाटी का सबसे ठंडा क्षेत्र बना रहा।

    श्रीनगर -1.7 डिग्री के साथ गुलमर्ग से भी अधिक ठंडा रहा। जम्मू में अधिकतम तापमान 25.5 व न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रहा। गुलमर्ग में मंगलवर रात न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेलसियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू संभाग में ठंड बढ़ती जा रही है। दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन शाम होते ही ठंड लोगों को परेशान करने लगती है।

    काजीगुंड में अधिकतम 18.3 न्यूनतम तापमान -1.0, कुपवाड़ा में अधिकतम 18.0 और न्यूनतम-1.8, कोकरनाग में 16.6 न्यूनतम 1.2 डिग्री रिकॉर्ड किया। विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा, नवंबर के अंत तक घाटी में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कोई आसार नहीं हैं।

    21 नवंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा, जिससे घाटी के कुछ ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इस बीच घाटी के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा।