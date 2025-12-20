Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काउंटडाउन खत्म, कश्मीर घाटी में चिलेकलां के 40 दिवसीय सर्दियों के सबसे कठिन दौर की शुरुआत

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    कश्मीर घाटी में चिलेकलां के 40 दिवसीय सर्दियों के सबसे कठिन दौर की शुरुआत हो चुकी है। श्रीनगर में अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान तापमान में भारी गि ...और पढ़ें

    Hero Image

    चिलेकलां के दौर में सूर्य भगवान के दर्शन कभी कभार ही होते हैं।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। काउंटडाउन ख्तम और चिलेकलां से पहले ही कडा़के की ठंड झेल रहे घाटी के लोग सर्दियों के सब से कठिन दौर कहलाने वाले 40 दिवसीय चिलेकलां में प्रवेश करने वाले हैं जो उच्च पर्वतीय इलाकों में हलकी बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में हलकी बारिश की संभावना के बीच कल यानी 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 30 जनवरी तक अपना कमाल दिखा लोगों के धेर्य को आजमाएा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सनद रहे कि इस 40 दिवसीय चिलेकलां के दौरान घाटी में अकहर भारी बर्फबारी होती है। तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहता है। जलस्रोत अकसर जमे रहते हैं। आसमान अमूमन बादलों से ढका रहता है। सूरज कभी कभार ही अपना दर्शन कराता है।

    ठंड से बचने के लिए कर ली गई हैं तैयारी

    ऐसे कठोर मौसम के बीच लोग जीने के लिए गर्मियों के दौरान ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए कोइले, लकड़ियां आदि जमा कर देते हैं। गर्म ऊनी कपड़ों का बंदोबस्त कर देेते हैं और खानपान के लिए सबजियां व फल सुखा उनको स्टोर कर के रख देते हैं ताकि चिलेकलां की हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच इनका सेवन कर सकें।

    बता देते हैं कि इस वर्ष ,शुरू होने से पहले ही समूची घाटी भीषण ठंड की चपेट में रही। न्यूनतम तापमान नवंबर महीने से ही जमाव बिंदु पर चला गया था जिसके चलते चिलेकलां शुरू होने से पहले ही घाटी में चिलेकलां जैसी ठंड रही। अलबत्ता इस बीच मौसम लगातार शुष्क बना रहा।

    शु्ष्क मौसम के चलते घाटी में सूखे जैसी सिथिति पैदा हो गई है। झेलम समेत सभी जलस्रोतों का जलस्तर कम हो गया है जबकि हवा का एक्यूआई भी प्रभावित हो गया है। सूखे मौसम के चलते लोग विभिन्न मौसमी बीमारियों का शिकार हो गए हैं।

    शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड रही

    वहीं इस बीच घाटी में आज भी शुष्क मौसम के बीच कड़ाके की ठंड रही। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। पुलवामा न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री सेलसियस के साथ सब से ठंडा क्षेत्र बना रहा। शोपियां में न्यूनतम तापमान -2.9 , अवंतीपोरा में - 2.2. पंपोर में - 2.0,श्रीनगर में - 0.4. श्रीनगर हवाई अड्डे पर -1.6 डिग्री सेल्सियस, काजीगुंड और पहलगाम दोनों स्थानों में -1.0, कुपवाड़ा में - 0.7, बारामूला में -1.5 जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

    उधर लद्दाख भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। वहां लेह में न्यूनतम तापमान - 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।