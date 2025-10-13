कश्मीर के बागवानों के लिए खुशखबरी! मौसम की मार के बाद नई उम्मीदें, सेब की कीमतों में उछाल

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। गत महीने मौसमी परसिथितयों के कारण लम्बे समय तक श्रीनगर-जम्मू हाइवे के बंद रहने से हफ्तों तक गिरती कीमतों और बाज़ार की अनिश्चितता के बाद,घाटी में सेब की कीमतों में मामूली सुधार हुआ है जिससे हाल के वर्षों में सबसे मुश्किल मौसम से जूझ रहे बागवानों को राहत मिली है।

व्यापारियों और उत्पादकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में कुछ किस्मों की कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ है, खासकर शोपियां ज़िले से आने वाली फसल के लिए जो उच्च गुणवत्ता वाले सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है। कीमतों में उछाल से किसानों में थोड़ी उम्मीद जगी फल मंडी शोपियां के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ वानी ने कहा, कीमतों में हालिया उछाल से किसानों में थोड़ी उम्मीद जगी है। कीमतों में मामूली उछाल आया है। उन्होंने कहा, 'स्वादिष्ट किस्म अब 500 से 700 रुपये प्रति डिब्बा बिक रही है, जबकि पहले इसकी कीमत 400 से 600 रुपये थी।

इसी तरह, कुल्लू स्वादिष्ट किस्म, जिसकी कीमत सितंबर के अंत में तेज़ी से गिर गई थी, अब 750 से 800 रुपये से बढ़कर 900 से 1,000 रुपये के बीच हो गई है।हालांकि, उन्होंने बताया कि यह सुधार शोपियाँ से आने वाली चुनिंदा खेपों तक ही सीमित है, जबकि अन्य उत्पादक क्षेत्रों में दरें लगभग स्थिर बनी हुई हैं।

बाज़ार बी-ग्रेड और सी-ग्रेड फलों से भरे हुए हैं उन्होंने कहा, यह वृद्धि एक समान नहीं है। शोपियाँ की फसल को उसकी गुणवत्ता के कारण बेहतर दाम मिले हैं। पुलवामा और अन्य क्षेत्रों की उपज के दाम समान रहे हैं।'मामूली सुधार के बावजूद, दक्षिण कश्मीर के ज़्यादातर बाज़ार बी-ग्रेड और सी-ग्रेड फलों से भरे हुए हैं।

उत्पादकों ने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली उपज ज़्यादातर भेज दी गई है, जहां किसानों को कम तापमान वाले सर्दियों के महीनों में बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। शोपियां इलाके के एक बागवान अब्दुल राशिद ने कहा, अच्छी गुणवत्ता वाले सेबों को तुरंत बेचने के बजाय उनका भंडारण किया जा रहा है। मैं इसे कम कीमतों का एक प्रमुख कारण मानता हूं।