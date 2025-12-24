कश्मीर में चौबीस घंटों में आठ जगहों पर लगी आग, प्रोपर्टी को तगड़ा नुकसान

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पिछले 24 घंटों के दौरान घाटी के विभिन्न जिलों में तकरीबन आठ आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके बाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आग की घटनाओं पर काबू पा लिया। इन घटनाओं में कोई जानी नुकसान तो नही हुआ अलब्त्ता संपत्तियों को क्षति पहुंची।

जानकारी के अनुसार, आग की यह ये घटनाएं 23 और 24 दिसंबर, 2025 के बीच घाटी के विभिन्न हिस्सों में दर्ज की गईं। अग्निशमन टीमों के समय पर हस्तक्षेप से सभी मामलों में संपत्ति का नुकसान कम से कम हुआ।

जानकारी के अनुसार सोपोर के देलिना स्थित फिरदौस कालोनी में, एक दो मंजिला आवासीय इमारत और उससे सटे गौशाला में आग लग गई। कुपवाड़ा के मागम स्थित पज़लपोरा क्षेत्र में, एक देवदार के पेड़ में आग लग गई, जिसे आसपास के पेड़ों में फैलने से पहले ही बुझा दिया गया।

उधर उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा के हाजिन इलाके में शाह-ए-हमदान कालोनी, तांडपोरा में एक और आवासीय मकान आग की चपेट में आ क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आग की दो घटनाएं हुईं, जिनमें केलर के गतिपोरा में जंगल में लगी आग (जिस पर काबू पा लिया गया) और पीरचू में एक आवासीय मकान में लगी आग शामिल है।

तीन सेना बैरकों में लगी आग इसके अलावा, ज़ैनापोरा शौपियां के दाचू इलाके में एक गौशाला को भी नुकसान पहुंचा। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के पठानपोरा इलाके के नस्रुल्ला पोरा में सूखी घास में आग लग गई, जिसे दमकलकर्मियों ने तुरंत बुझा दिया और आग को आसपास की इमारतों तक पहुंचने से रोक दिया। कुपवाड़ा जिले के जांगिल इलाके में 28 लाइट इन्फैंट्री कैंप में पक्के ढांचे, जीसीआई शीट और लकड़ी से बनी तीन सेना बैरकों में आग लग गई। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाकर बड़े नुकसान को टाल दिया

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिकारियों ने बताया कि घाटी भर में तैनात दमकल कर्मियों ने सभी घटनाओं को पेशेवर दक्षता, समर्पण और साहस के साथ संभाला। एडीजीपी दमकल एवं आपातकालीन सेवा आलोक कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाए गए, जिससे समन्वित और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हुई।