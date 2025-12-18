Language
    कश्मीर को नशामुक्त बनाने के अभियान में बड़ी सफलता, 10 करोड़ की कोकेन समेत दो तस्कर गिरफ्तार

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और गांदरबल में 10 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की है और दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांदरबल में एक नाका ज ...और पढ़ें

    कश्मीर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर को नशामुक्त बनाने के अभियान को जारी रखते हुए पुलिस ने गांदरबल और श्रीनगर में ड्रग्स तस्करों द्वारा छिपाकर रखी गई 10 करोड़ रूपये मूल्य की कोकेन बरादम करने का दावा किया है।

    पुलिस ने इस सिलसिले में दो ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस पूरे गिरोह के जम्मू कश्मीर और देश-विदेश में फैले नेटवर्क के साथ कोकेन के स्रौत की भी जांच की जा रही है।

    पुलिस प्रवक्ता ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गत आठ दिसंबर को गांदरबल पुलिस ने एक नाका जांच के दौरान मोहम्मद इरफान बट नामक एक ड्रग्स तस्कर को पकड़ा। मोहम्मद इरफान बट जिला गांदरबल में खारबुग वाकूरा का रहने वाला है। उसके पास कुछ मात्रा में कोकेन और हेरोईन जैसा नशीला पदार्थ मिला था। उसके खिलाफ गांदरबल पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरु की गई।

    माेहम्मद इरफान एक पुराना ड्रग्स कारोबारी

    प्रवक्ता ने बताया कि माेहम्मद इरफान एक पुराना ड्रग्स कारोबारी है। उससे पूछताछ और उसके फोन से मिली जानकारियों के आधार पर जिला एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने विशेष जांच दल एसआइटी का गठन किया। एसआइटी की कमान अतिरिक्त एसपी उवैस लून को सौंपी गई। एसआइटी ने मोहम्मद इरफान से पूछताछ के दौरान मिले विभिन्न सुरागों का आकलन किया और उसके बाद उसे अदालत की अनुमति से सुंबल, शादिपोरा, ज़कूरा और कुछ अन्य जगहों पर तलाशी ली।

    इसी दौरान पुलिस ने उसके एक अन्य साथी मकसूद हुसैन खान पुत्र अब्दुल मजीद खान को चिह्नित किया। मकसूद खान भी कश्मीर के पुराने और कुख्यात ड्रग्स तस्करों मं गिना जाता है। वह हजरतबल का रहने वाला है और बीते कुछ समय से गौरीपोरा सनतनगर में रह रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गौरीपोरा स्थित उसके किराए के मकान की तलाशी के दौरान कोकेन जैसे पदार्थ के दो पैकेट मिले। इनका कुल वजन एक किलोग्राम है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि बरामद कोकेन का अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स मार्केट में 10 करोड़ रूपये से ज्यादा है। इसके अलावा गिरफ्तार ड्रग्स कारोबारियों से एक गाड़ी, एक मोबाइल फोन और कुछ अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। प्रवक्ता ने बताय कि कश्मीर में कोकेन की तस्करी, इसकी सप्लाई चेन और इसके अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय लिंग का पता लगाने की जांच जारी है।