पहलगाम के बाद अब डल झील में गूंजी लाइट्स केमरा एक्शन की आवाजें, इस कन्नड़ फिल्म की हो रही शूटिंग

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में लाइट्स,केमरा एक्शन की आवाजें गूंजने के बाद अब इन्हीं आवाजों की गूंज श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में भी सुनाई दी। कांच जैसा झील का ठंडा पानी उस समय सिनेमाई माहौल में बदल गया जब निर्देशक, अभिनेत्री और अभिनेता सहित एक कन्नड़ फिल्म क्रू ने श्रीनगर में अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के लिए कैमरे चलाए।

मीडिया के एक चुनिंदा समूह के साथ जानकारी साझा करते हुए, फिल्म के निर्देशक एआर विख्यात ने कहा कि यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। निर्देशक ने कहा, हमने यहां आकर शूटिंग करने के लिए छह महीने इंतज़ार किया।

हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यहां काम करना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहां हर कोई सहयोग कर रहा है। क्रू ने स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की भी प्रशंसा की और कहा कि व्यवस्थाओं ने फिल्मांकन को सुचारू और आरामदायक बना दिया।

श्रीनगर में फिल्मी मेहमानों का स्वागत इधर झील में झील में फिल्म की शूटिंग होने पर स्थानीय हाउसबोट वालों ने भी खुशी जताई और इसे एक शगुन की तरह लिया। एक स्थानीय हाउसबोट मालिक मोहम्मद अमन बतखू ने कहा कि झील पर कैमरों को वापस देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब फिल्म क्रू आते हैं, तो हम शिकारावालों, गाइडों और छोटे विक्रेताओं जैसे कई लोगों के लिए काम लेकर आते हैं।

इरशाद अहमद मोटा नामक एक अन्य स्थानीय हाउसबोट मालिक ने कहा कि झील पर कैमरों को वापस देखखर खुशी हुई। इस से हमारे इस झील में पसरी खामशी एक बार फिर टूट गई। मोटा ने कहा,पहलगाम घटना के बाद से यह दूसरी बार है जब हमारे इस झील में चहलपहल नजर आ रही है।

फिल्म की वजह से डल झील पर लौटी रौनक इरशाद ने कहा, इससे पूर्व यहां खेलो इंडिया वाटर स्पोर्टस के दौरान रौनक बढ़ी थी। हालांकि उसके बाद यहां टूरिस्ट आते रहे लेकिन पहली जैसी चहलपहल नहीं दिखी। लेकिन आज खेलो इंटर वाटर स्पोर्टस के बाद यह दूसरी बार है कि जब हमें इस फिल्म की शूटिंग के माध्यम से झील में एक रौनक सी लौट आई। मोटा ने कहा,फिल्मों की शूटिंग हमारी घाटी के किसी भी हिस्से में हो,देश व दुनिया में एक सकारात्मक संदेश देती है। हमें ऐसी गतिविधियों का भरपूर सहयोग देना चाहिए।

इधर क्रू के एक सदस्य ने घाटी के लोगों, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, सभी जगहों पर सभी क्रू को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है और यहाँ की व्यवस्थाएँ अद्भुत हैं। हम यहां के लोगों की मेहमाननवासी और जिस तरह से उन्होंने हमें यहां सपोर्ट किया,उसके लिए उनका काफी आभारी हैं।

आपको बता दें कि यह शूटिंग जम्मू और कश्मीर फिल्म नीति 2021 के तहत जारी प्रयासों का हिस्सा है, जिसने घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को कैद करने के लिए उत्सुक बॉलीवुड और क्षेत्रीय उद्योगों दोनों से नए सिरे से रुचि पैदा की है।

पहलगाम आतंकी घटना के बाद कैंसल कर दी गई शूटिंग यह भी बता दें कि घाटी में फिल्म गतिविधयां जोकि बीते तीन दशकों तक प्रभावित रहने के बाद प्रशासन के कड़े प्रयासों से फिर से उफान पर हैं और बालीवुड यहां तक कि हालीवुड ने भी घाटी के नजारों में अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है और कई बड़े बैनर की फिल्मों को यहां फिलमाया जाना था, इस वर्ष अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी घटना के चलते बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी।

दर्जनों बालीवुड फिल्म निर्मातओं व निर्देशकों जिन्होंने यहां फिल्मों की शूटिंग शेडयूल की थी, ने अपना शेड्यूल कैंसल करवा दिया। अलबत्ता गत महीने पहलगाम की वादियों का सन्नाटा वहां फिल्माई जाने वाली एक साउथ इंडियन फिल्म क्रू के लाइ्टस केमरा एक्शन ने तोड़ दी थी।