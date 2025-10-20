श्रीनगर के हनुमान मंदिर में दीवाली पर काली पूजा, सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर दिया एकता का संदेश

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिवाली के पावन अवसर पर रविवार को श्रीनगर के हनुमान मंदिर में काली पूजा का आयोज हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीनगर संदीप चक्रवर्ती ने किया। भक्ति, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हनुमान मंदिर में पिछले 30 वर्षों से यह पवित्र पूजा आयोजित की जाती रही है। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल इस उत्सव में भाग लेते हैं जो भाईचारे और एकजुटता की सच्ची भावना को दर्शाता है।