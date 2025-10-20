Language
    श्रीनगर के हनुमान मंदिर में दीवाली पर काली पूजा, सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर दिया एकता का संदेश

    By Rohit Jandiyal Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:23 PM (IST)

    दीवाली के मौके पर श्रीनगर के हनुमान मंदिर में काली पूजा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संदीप चक्रवर्ती ने किया। पिछले 30 सालों से आयोजित हो रही इस पूजा में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जो एकता और भाईचारे का संदेश देती है। यह पूजा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है।

    Hero Image

    दीवाली के मौके पर श्रीनगर के हनुमान मंदिर में काली पूजा का आयोजन किया गया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दिवाली के पावन अवसर पर रविवार को श्रीनगर के हनुमान मंदिर में काली पूजा का आयोज हुआ। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीनगर संदीप चक्रवर्ती ने किया। भक्ति, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक हनुमान मंदिर में पिछले 30 वर्षों से यह पवित्र पूजा आयोजित की जाती रही है। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल इस उत्सव में भाग लेते हैं जो भाईचारे और एकजुटता की सच्ची भावना को दर्शाता है।

