श्रीनगर में 11 देश के खिलाड़ी जूनियर एशियाई पेनकैक सिलाट चैम्पियनशिप में दिखाएंगे दम, CM अब्दुल्ला ने किया उद्घाटन

श्रीनगर में तीसरी जूनियर एशियाई पेनकैक सिलाट चैम्पियनशिप-2025 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। चैम्पियनशिप 25 से 30 सितंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खेल जम्मू-कश्मीर के 19 जिलों में खेला जा रहा है और लड़के-लड़कियों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। उन्होंने देश-विदेश से आए खिलाड़ियों का स्वागत किया।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। आतंकी हिंसा से मुक्त हो सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में आगे बढ़ रही घाटी में शुक्रवार को तीसरी जनूियर एशियाई पेनकैक सिलाट चैम्पियनशिप-2025 शुरु हुई। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित शेरे कश्मीर इंडोर स्पोर्टस कांप्लेक्स में खेली जा रही इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। जम्मू-कश्मीर में खेल कौशल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के एक जीवंत उत्सव की प्रतीक इस इस चैंपियनशिप में 11 देशों के एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। यह खेल महोत्सव 25 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन मे कहा कि दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रही मार्शल आर्ट पेनकैक सिलाट से यह मेरा पहला औपचारिक परिचय है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि लगभग दशक पहले अपनी शुरुआत के बाद से जम्मू-कश्मीर में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि जम्मू-कश्मीर के 20 में से 19 जिलों में यह खेल खेला जा रहा है। मैं बाकी जिलों में भी इसे शुरू करने की उम्मीद करता हूं ताकि पूरा जम्मू-कश्मीर इसमें शामिल हो सके।

मुख्यमंत्री ने इस खेल की समावेशी भावना की प्रशंसा की और बताया कि पेनकैक सिलाट लड़कों और लड़कियों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। देश-विदेश से आए एथलीटों और प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें यहां आपकी मेजबानी करने और इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के लिए श्रीनगर को चुनने पर बहुत गर्व है।