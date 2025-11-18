Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेकेएसए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले- 'कश्मीरी छात्रों को बचाएं, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में झेलनी पड़ रही परेशानी'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:11 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संगठन ने कहा है कि कुछ छात्र संगठनों द्वारा कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनमें डर का माहौल है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जेकेएसए ने कॉलेजों में सुरक्षित माहौल बनाने की मांग की है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में लाल किला विस्फोट के बाद कई उत्तरी राज्यों में कश्मीरी छात्रों को प्रोफाइलिंग, बेदखली और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। 

    एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करने और समुदाय के “बदनाम” होने को रोकने का आग्रह किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहमी ने कहा कि “हमले के बाद एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के विश्वविद्यालयों और आवासीय इलाकों में कश्मीरी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोकतंत्र और मुख्यधारा के मूल्यों में विश्वास करते हैं कश्मीरी छात्र

    “कश्मीरी छात्र भारत के लोकतंत्र और मुख्यधारा के मूल्यों में विश्वास करते हैं। वे सभी रूपों में आतंकवाद को अस्वीकार करते हैं।” फिर भी, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों द्वारा उनकी छवि खराब की जा रही है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। खुएहामी ने कहा, कई मकान मालिकों ने कश्मीरी किरायेदारों से अपने कमरे खाली करने को कहा है, जिससे कई छात्र डर के मारे घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। 

    दिल्ली विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया

    उन्होंने दिल्ली विस्फोट में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी देश भर में व्यापक रूप से यात्रा कर रहे हैं और उनका गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया गया है।

    "हमें अपनी पहचान के कारण कभी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। कई जगहों पर, हमें उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्नेह मिला। हमारे अपने परिवार के कुछ सदस्य कई बार आतंकवाद का शिकार हुए हैं, जो हिंसा के खिलाफ हमारे संकल्प को और मज़बूत करता है।" 

    प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के संदर्भ में, खुएहामी ने कहा, "प्रधानमंत्री का स्पष्ट, सार्वजनिक आश्वासन राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कश्मीरी छात्र भारत के विकास और समृद्धि में सार्थक योगदान देते रहें। समानता और आश्वासन का संदेश एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण भारत का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।"