जेकेएसए ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले- 'कश्मीरी छात्रों को बचाएं, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में झेलनी पड़ रही परेशानी'

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में लाल किला विस्फोट के बाद कई उत्तरी राज्यों में कश्मीरी छात्रों को प्रोफाइलिंग, बेदखली और धमकी का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से हस्तक्षेप करने और समुदाय के “बदनाम” होने को रोकने का आग्रह किया। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहमी ने कहा कि “हमले के बाद एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के विश्वविद्यालयों और आवासीय इलाकों में कश्मीरी छात्रों को परेशान किया जा रहा है।

लोकतंत्र और मुख्यधारा के मूल्यों में विश्वास करते हैं कश्मीरी छात्र “कश्मीरी छात्र भारत के लोकतंत्र और मुख्यधारा के मूल्यों में विश्वास करते हैं। वे सभी रूपों में आतंकवाद को अस्वीकार करते हैं।” फिर भी, अधिकारियों और स्थानीय निवासियों द्वारा उनकी छवि खराब की जा रही है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। खुएहामी ने कहा, कई मकान मालिकों ने कश्मीरी किरायेदारों से अपने कमरे खाली करने को कहा है, जिससे कई छात्र डर के मारे घर लौटने को मजबूर हो गए हैं।

दिल्ली विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर दिया उन्होंने दिल्ली विस्फोट में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरी देश भर में व्यापक रूप से यात्रा कर रहे हैं और उनका गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत किया गया है।

"हमें अपनी पहचान के कारण कभी भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। कई जगहों पर, हमें उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्नेह मिला। हमारे अपने परिवार के कुछ सदस्य कई बार आतंकवाद का शिकार हुए हैं, जो हिंसा के खिलाफ हमारे संकल्प को और मज़बूत करता है।"